Rund 600 000 Euro für die Digitalisierung

Mittel aus dem Digitalpakt sollen auch in den drei Scheeßeler Schulen ankommen

+ An der Beekeschule ist die Lebenswelt der Schüler schon weitestgehend digital. Foto: Heyne

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Die Schulen müssen sich in Sachen Digitalisierung neu aufstellen. Das ist politisch schon seit Längerem beschlossene Sache. Dass dieser Wandel auch in Scheeßel gelingt, dafür erhält die Gemeinde von Bund und Land anteilig 300 000 Euro aus dem insgesamt fünf Milliarden Euro schweren und auf fünf Jahre angelegten Digitalpakt. Mit den je nach Schüleraufaufkommen aufgeschlüsselten Mitteln, erläuterte Verwaltungsmitarbeiter Stefan Behrens in der jüngsten Schulausschuss-Sitzung, solle an den Bildungseinrichtungen die IT-Infrastruktur und somit letztendlich auch die Chancengleichheit unter den Schülern verbessert werden. „Das Geld nehmen wir natürlich gerne“, so Behrens. 124 000 Euro bekommt demnach die Grundschule, 176 000 Euro die Beekeschule. Auch die Eichenschule in freier Trägerschaft profitiert. Wie deren Leiter Christian Birnbaum erklärte, dürfe sie mit einem Zuschuss in Höhe von maximal 300 000 Euro rechnen.