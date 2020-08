Rüstiges Sonderkommando des Mühlenfördervereins restauriert historisches Mahlwerk

Arbeit an der „alten Dame“

+ © hey Fördervereins-Vorsitzende Bärbel Münnich begrüßt das Engagement ihres „Mahlwerk-Sonderkommandos“ aus Reinhard Werner (v.l.), Manfred Tobis und Günter Saxer. © hey

von Ulla Heyne schließen

Scheeßel – Ein lahmgelegter Verein, die Absage sämtlicher öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen wie den Mühlentag am Pfingstmontag und den Kunsthandwerkermarkt Anfang September, verbunden mit viel Frust bei den ehrenamtlichen Unterstützern – fast wäre die aktuelle Situation beim Förderverein eine von vielen. Aber eben nur fast. Denn die Phase der Inaktivität dauerte nicht lange an, „gar nichts zu tun, das wollten wir nicht so hinnehmen“, erzählt die Vorsitzende Bärbel Münnich.