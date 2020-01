Als der Rubel noch rollte

Rückkehr an ihren alten Wirkungsort: Klaus Bruns (l.) und Werner Miesner gehörten selbst einmal der Westerholzer Brennereigenossenschaft an – und zwar in leitender Funktion. Foto: Warnecke

Westerholz - Von Lars Warnecke. Wenn Wände sprechen könnten, die der ehemaligen Schnappsbrennerei in Westerholz hätten ganz gewiss einiges zu erzählen. Das tun sie natürlich nicht, dafür aber die zwei ortsansässigen Landwirte Klaus Bruns und Werner Miesner. Beide haben sie sie noch erlebt – die Zeiten, in denen in dem roten Klinkerbau die Maschinen lärmten, zwischen 120 und 150 Tagen im Jahr. Heute erinnert im Inneren bis auf ein paar rostige Rohrleitungen und gefliestes Mauerwerk nichts mehr daran, dass hier einmal über Jahrzehnte hinweg Kartoffeln zu reinem Agraralkohol verarbeitet wurden – als Grundstoff für Kosmetika, Arzneimittel und Spirituosen.

Bis ins Jahr 2013 hinein lief die Produktion auf Touren – dann fasste die Erzeugergenossenschaft den Entschluss, den Betrieb einzustellen. „Hätten wir weitergemacht, dann nur noch mit zwei Mann“, berichtet Miesner. Mehr sei seinerzeit von der einst zwölfköpfigen Gemeinschaft nicht mehr übrig geblieben. Die meisten, sagt er, hätten sich vom Kartoffelanbau verabschiedet.

Und heute? Heute dient die an der Ortsdurchfahrt gelegene Halle als Unterstellplatz – für den Maschinenpark eines Westerholzer Lohnunternehmers. Heinfried Dittmer hat das Grundstück gekauft, will dorthin seinen Firmensitz verlagern. Die schweren Mahl- und Gärbottiche, die Pumpen, die Förderschnecke – „alles längst verschrottet“, nennt Klaus Bruns deren Verbleib. Geblieben sind die Erinnerungen sowie viele alte Dokumente, die der ehemalige Schnapsbrenner feinsäuberlich in einer Mappe verwahrt.

„Begonnen hat alles damit, dass die Bauern hier ihre Kartoffeln nicht mehr so recht an den Mann bringen konnten“, lässt er die Anfänge Revue passieren. Schon immer sei im Kirchspiel Scheeßel der Anbau der Erdäpfel von Bedeutung gewesen, in den 1960er-Jahren aber sei es wegen veränderter Konsumgewohnheiten zu schwerwiegenden Absatzproblemen gekommen. Da eine europaweite Marktordnung im Kartoffelanbau nicht zustande kam, wurden von der Bundesrepublik eigene Anstrengungen unternommen, diesen zu fördern: Sie gab neue Brennrechte aus. „Durch Absatzgarantien, die von der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein festgelegt wurden, gewann der Anbau von Stärkekartoffeln für die Bauern in der Region plötzlich unheimlich an Attraktivität“, berichtet Bruns.

Daher taten sich 1969 zwölf landwirtschaftliche Betriebe aus Westerholz, Bult und Westeresch, die zusammengenommen auf eine Anbaufläche von rund 605 Hektar kamen, zu einer Genossenschaft zusammen und beantragten als solche beim Staat Brennrechte. „In anderen Regionen hatte man da schon viele positive Erfahrung gemacht“, sagt er. Mit dem Beginn der eigentlichen Brenntätigkeit unter voller Kapazität sollten aber noch drei weitere Jahre verstreichen. Erst 1972, mit der Fertigstellung der Anlage, konnten die Bauern mit der Produktion von Hochprozentigem aus Stärkekartoffeln in die Vollen gehen. Und das taten sie. Ein äußerst lukratives Nebengeschäft, das man sich vom Bund bezahlen ließ. Rund 50 600 Hektoliter mögen in den 41 Jahren zusammengekommen sein, vermutet Werner Miesner. „Aber zum heimlichen Trinken hat sich der Alkohol bei einem Gehalt von 86 und 90 Prozent natürlich nicht geeignet.“ Darüber hinaus sei die Anlage ohnehin vom Zoll versiegelt worden. „Da wurde ganz streng kontrolliert – alleiniger Abnehmer sollte schließlich stets die staatliche Monopolgesellschaft bleiben.“

Nachdem in den Anfangsjahren noch Friedrich Heitmann aus Jeersdorf als Brennmeister tätig war, übernahm 1985 Günter Schulz diesen Job. In jenem Jahr sollte es aber auch in der Genossenschaft noch zu einigen Änderungen kommen. So machte sich schon damals der Strukturwandel in der Landwirtschaft bemerkbar. Einige Mitglieder schieden aus. Um die Wertschöpfung im Dorf zu belassen, übernahmen schließlich die verbliebenen Bauern die Brennrechte.

Auch die Verwertung des Alkohols sollte sich ändern: Gestaltete sich der Alkoholverkauf in der Anfangszeit für den Staat noch kostenneutral, war er in den späteren Jahren nicht mit dem EU-Recht vereinbar – eine Ausnahmeregelung wurde erlassen. „Der Staat musste den Alkohol nun unter Einkaufspreis auf dem Weltmarkt weiterverkaufen“, erklärt Klaus Bruns. „Deshalb wurden die Brennrechte der Genossenschaften immer weiter gekürzt, wovon auch wir nicht verschont blieben.“

Als Folge des steigenden Kostendrucks, vor allem im Energiebereich, kam es 1997 zur Einführung des sogenannten Kaltmaischverfahrens. „Bruns: „Die Kartoffeln wurden nicht mehr gedämpft, sondern gemahlen, um so die Energie- und Betriebskosten zu senken.“ Ab dem Jahr 2000 sei dann auch Getreide zur Alkoholproduktion genutzt worden.

2013 gingen in der Westerholzer Schnapsbrennerei die Lichter aus – und zwar für immer. Die Ausnahmeregelung nach EU-Recht wurde nicht mehr verlängert, das fast 100-jährige Branntweinmonopol war für alle Ewigkeit ausgelaufen. „Weil die Erzeugung von Alkohol aus Kartoffeln eine wirtschaftliche Nutzung unserer Anlage unmöglich machte, entschlossen auch wir uns dazu, die Produktion zu beenden“, erzählt Bruns, während doch ein wenig Wehmut in seiner Stimme mitschwingt.

Eines ist sicher: Mit der Neunutzung durch den Lohnunternehmer wird nach jahrelangem Dornröschenschlaf wieder Leben in den Hallenbau einkehren. Und dann gesellt sich ja auch noch ein neuer Nachbar hinzu: Gleich nebenan baut die Gemeinde für die Westerholzer Brandschützer ein Feuerwehrhaus.