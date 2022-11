Neuer Band der Rotenburger Schriften: Der Region eine Geschichte geben

Von: Tom Gath

Herausgeber Wolfgang Dörfler und Luise Knopp vom Verein der Freunde des Archivs für Heimatforschung wollen die Erforschung der Regionalgeschichte Rotenburgs lebendig halten. © Hesse

Die Freunde des Archivs für Heimatforschung präsentieren Mittwochabend den 102. Band der Rotenburger Schriften. Zahlreiche Aufsätze machen die Geschichte des Elbe-Weser-Dreiecks greifbar. Die Vorstellung im Kreishaus ist durchaus humorvoll gestaltet.

Rotenburg – „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten“, soll der Gründer der deutschen Sozialdemokratie, August Bebel, einmal gesagt haben. Diesem Credo fühlen sich auch die Rotenburger Freunde des Archivs für Heimatforschung verpflichtet. Am Mittwoch, 30. November, ab 19 Uhr stellen sie den mittlerweile 102. Band der Rotenburger Schriften im großen Sitzungssaal des Kreishauses vor. Seit 1956 erscheint die regionale Geschichtszeitschrift, die bis zu seiner Auflösung 2009 vom Rotenburger Heimatbund herausgegeben worden war.

Wiederbelebung als Jahrbuch ab 2010

Seit 2010 konnten die engagierten Regionalhistoriker von den Freunden des Archivs für Heimatforschung diese Tradition wieder etablieren und veröffentlichen seitdem jährlich ein Heft mit ganz unterschiedlichen regionalgeschichtlichen Aufsätzen. Der neueste Band behandelt unter anderem die architektonische, landwirtschaftliche und jüdische Geschichte des Landkreises.

So stellt Hans-Joachim Turner die imposanten Bauwerke des Jeddinger Baumeisters Dietrich Carstens vor. Carstens Wohnhaus an der Dorfstraße 28 ist vermutlich schon dem einen oder anderen Durchreisenden aufgefallen. Die Raumaufteilung im Inneren dürfte aber den wenigsten bekannt sein. Künstlerisch und funktional, so fasst Turner die Überlegungen des Bauherrn bei der Planung zusammen. Nach bezahlbaren Wohnraum mit ästhetischem Anspruch sehnen sich die Menschen auch 100 Jahre später noch.

Jüdischsein damals und heute

Die Kreisnaturschutzbeauftragte Christiane Looks – unter anderem bekannt durch ihre Kolumne in der Rotenburger Rundschau – fragt in ihrem Beitrag danach, wie im 19. Jahrhundert aus kleinen Bauernhöfen agrarindustrielle Produktionsstätten wurden. Ebenfalls ein hochaktuelles Thema, denn angesichts der zunehmenden Naturzerstörung könnte die Rückkehr von einer profitorientierten Erwerbswirtschaft zu einer bedürfnisorientierten Selbstversorgung ein ernst zu nehmender Lösungsansatz sein.

Wolfgang Dörfler beleuchtet die Geschichte der Zevener Familie Wolff, die aufgrund ihres jüdischen Glaubens 1938 vor der nationalsozialistischen Verfolgung nach Kolumbien fliehen musste. Die Nachfahrin Carla Lucka lebt heute wieder in unserem Landkreis. Die im Eingangszitat erwähnte Gestaltung der Zukunft ist auch Dörfler ein Anliegen. Deshalb schließt er einen weiteren Beitrag an, in dem er Staats- und Religionszugehörigkeiten reflektiert. Pass und Religion können auch gegenwärtig entscheidend für den Verlauf des Lebens sein. Wer aber als Jude, Christ, US-Amerikaner oder Österreicher anerkannt wird, ist von vielen Faktoren abhängig, die Dörfler anschaulich aufschlüsselt.

Der Faustkeil von Scheeßel

Die Scheeßeler Geschichte kommt in den Rotenburger Schriften ebenfalls nicht zu kurz: Neben zwei Aufsätzen zur mittlerweile 75 Jahre alten Eichenschule beschreibt Kreisarchäologe Stefan Hesse die Fundgeschichte des „Faustkeils von Scheeßel“. Hesse schätzt das Alter des Multifunktionswerkzeugs auf 300 000 bis 330 000 Jahre. Der spitze Stein ist somit der älteste bekannte Fund im Landkreis Rotenburg.

Auch wenn das Erkenntnispotenzial gering sei, da es sich um einen Einzelfund handele, hält Hesse fest: „Er versinnbildlicht den Beginn der Geschichte im zentralen Elbe-Weser-Dreieck, verdeutlicht das lückenhafte Wissen, das wir besonders für die älteren Epochen feststellen müssen, und zeigt anschaulich die Bedeutung von Archäologen, Laienforschern und Sammlern in ihrem Bemühen, einer Region eine Geschichte zu geben.“

Geschichte mit Humor präsentieren

Der Region eine Geschichte geben – das versuchen die Heimatforscher mit ihrem unermüdlichen Einsatz und laden alle Interessierten ein, der Buchpräsentation beizuwohnen. Neben einer kurzen Vorstellung der einzelnen Beiträge zeigt Wolfgang Dörfler auch einen Konzertmitschnitt des amerikanischen Satirikers Tom Lehrer, der schon vor über 50 Jahren Rassismus, Umweltzerstörung und Imperialismus künstlerisch angeprangerte. Eine humorvolle Annäherung an ernste Themen, die zeigen soll, dass die Erforschung der Geschichte durchaus Spaß machen kann. Die Rotenburger Schriften können direkt vor Ort oder anschließend in der Rotenburger Buchhandlung Müller erworben werden.