Sechs Delikte in einer Nacht: Rotenburger scheint unbelehrbar

Ein 31-jähriger Rotenburger muss sich für mehrere Strafverfahren verantworten. Vorangegangen war ein Streit mit seiner Ex-Freundin am frühen Samstagabend in Scheeßel.

Scheeßel/Rotenburg - Am frühen Samstagabend meldete sich eine junge Frau aus Scheeßel anlässlich eines Beziehungsstreits bei der Rotenburger Polizei. Der 31-jährige ehemalige Lebensgefährte der 28-Jährigen habe im Rahmen des Streits die Fensterscheibe zur Wohnung der Frau mit einem Stein eingeworfen.

Bereits zuvor habe er sich in einem unbeobachteten Moment Zugang zu dem Schlüssel gemacht, ihn an sich genommen und mit dem Auto davongefahren.

Rotenburg: Zeugen melden verkehrswidriges Fahren

Zeitgleich zur Meldung der jungen Frau erreichten die Polizei Rotenburg Anrufe, wonach ein graues Auto des Fabrikates Toyota im Rotenburger Stadtgebiet verkehrswidrig andere Verkehrsteilnehmer überhole und das Rotlicht einzelner Lichtzeichenanlagen missachte. Nach Abgleich beider Meldungen stellte sich schnell heraus, dass es sich hierbei um den Autodieb aus Scheeßel handelte.

Die Polizei konnte das Fahrzeug schließlich in einem Wohngebiet nahe der Glockengießer Straße in Rotenburg stellen. Ein fußläufiger Fluchtversuch des Fahrers wurde durch die Beamten nach kurzer Verfolgung beendet. Der in Rotenburg wohnende und der Polizei bekannte Mann wurde festgenommen und mit auf die Wache genommen.

Aufgrund des Verdachtes des vorherigen Alkohol- und Drogenkonsums ordnete die Polizei eine Blutentnahme bei dem Mann an. Der Rotenburger ist außerdem nicht Inhaber einer Fahrerlaubnis, sodass zusätzlich zu einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Auto-Diebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet wurde.

Außerdem haben die Beamten in dem Auto des Diebes Marihuana gefunden, weshalb er sich auch noch wegen Drogenerwerbs verantworten muss.

Strafverfahren wegen Beleidigung kommt hinzu

Während der Festnahme und folgenden Blutentnahme beleidigte und bedrohte der augenscheinlich unbelehrbare Mann die eingesetzten Beamten, welche als Konsequenz darauf ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung gegen ihn einleiteten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur der Fahrweise und der Verkehrsverstöße des Mannes mit dem grauen Toyota am Samstag Abend gegen 19.30 Uhr machten, sich unter der Telefonnummer 04261-9470 bei der Rotenburger Wache zu melden.

