Romantische Totenmusik mit Gänsehaut-Garantie

Lucas-Kantorei und Gäste geben am 15. November Mozart-Konzert in der Scheeßeler Kirche

+ Mit Chor, Solisten und Orchester: Die Lucas-Kantorei wartet bei ihrem Konzert mit einer namhaften Besetzung und dem Besten von Mozart auf.

Scheeßel – Mozart selbst hat sein letztes Werk nie vollendet. Über der Komposition der Totenmusik starb er selbst. Obwohl es nur zu etwa zwei Dritteln aus der Feder des Meisters stammt und von seinen Schülern vervollständigt wurde, ist das Requiem in d-Moll (KV 626) heute eines seiner bekanntesten und beliebtesten Werke. Warum, können Musik-Liebhaber am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr in der Scheeßeler St.-Lucas-Kirche feststellen. Unter der Leitung von Andreas Winterhalter führen die Lucas-Kantorei, Solisten und die Kammer-Sinfonie Bremen neben dem Requiem auch die Messe c-Moll (KV 427) auf. Die beiden Sopranpartien übernehmen Veronika Winter und Manja Stephan. Beide arbeiteten bereits mit namhaften Dirigenten, etwa mit Thomas Hengelbrock, Reinhard Göbel, Wolfgang Helbich, Peter Neumann und Manfred Cordes. Die Tenorpartie wird von Sven-Olaf Gerdes gebracht. Für die Basspartie konnte erstmalig Jan Wiznerowicz gewonnen werden, der neben seiner sängerischen Tätigkeit in Bremen eine Gesangsschule betreibt.