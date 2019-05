Rock’n’Roll für beide Seiten

Hurricane-Veranstalter sucht mit Pop-up-Store Austausch mit den Scheeßelern

+ Thorsten Finner (l.), Mitinhaber der Scheeßeler Werbeagentur „Klar“, erhofft sich von der Kooperation mit den Hurricane-Veranstaltern einen Imagegewinn. Foto: Heyne

Scheeßel – Wer dieser Tage aufmerksam im Kernort unterwegs ist, wird sich über die neue Beschriftung der Werbeagentur „Klar“ an der Großen Straße wundern. Denn deren Schaufenster steht seit Anfang der Woche ganz im Zeichen des Hurricane-Festivals. Hatten in den vergangenen Jahren immer wieder unterschiedliche Gruppen aus Scheeßel ihre Nähe zum Festival auf dem Eichenring gesucht, darunter die Gewerbetreibenden und die Dorfjugenden, mit Aktionen wie der Bestückung der Schaufenster mit Festivalfotos und -deko oder der „Strohpuppen-Challenge“, so wurde die Idee zum „Pop-up-Store“, in Hamburg bei Veranstalter FKP Scorpio geboren. Dessen späte Erkenntnis in der 23. Auflage nach einigen Jahren eher einseitiger Annäherungsversuche: „Ohne die Unterstützung aus der Region wäre das Hurricane nicht möglich. Mit dem Laden möchten wir FKP Scorpio und dem Hurricane in der Region ein Gesicht geben“, meint Jasper Barendregt, Leiter der Festivalproduktion.