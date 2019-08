Roadtrip im Amtsvogteipark

Scheeßeler Open-Air-Kino wartet mit „25 km/h“ auf

+ „Easy Rider“ lässt grüßen: Beim Fototermin für das nächste „Kino im Park“ bekommen die Veranstalter Unterstützung von den Westerholzer Mofa Devils. Foto: Warnecke

Scheeßel – Gäbe es einen Oscar für Filmvorführer mit besonders originellen Ideen – Karola Hoffmann und Anja Schouten wären sichere Anwärterinnen. Seit geraumer Zeit bringt das rührige Damendoppel vom Kinoverein Scheeßel in schöner Regelmäßigkeit Comedy, Drama oder Suspense auf die Leinwand – nicht selten mit zur Filmauswahl passender Tischdeko und Begleitprogramm. Demnächst steht der Auftakt in die neue Saison an, wie immer im Scheeßeler Hof, wie immer mit Streifen, die ein jugendliches wie erwachsenes Publikum anspricht.