Risikofaktor Buckelpiste

Westerveseder Radfahrer monieren den Zustand des Radwegs nach Scheeßel

+ Die Buckelpiste zwischen Scheeßel und Westervesede stößt nicht nur Ortsbürgermeister Ralf Jürges sowie den Radfahrerinnen Petra Rudolph (Mitte) und Marlies Menke sauer auf. - Foto: Heyne

Westervesede - Von Ulla Heyne. Wenn Petra Rudolph mit dem Fahrrad von der Arbeit in Scheeßel ins heimische Westervesede zurückkehrt, denkt sie des Öfteren an Rührei und Schlagsahne. Warum? „Nach dem Job fahre ich oft noch schnell zum Einkaufen – Sahne und Eier überstehen die Fahrt, genau wie Obst, meistens nicht unbeschadet.“ Was zunächst zum Schmunzeln anregen mag, hat einen ernsten Hintergrund: Der Radweg an der Landesstraße zwischen dem Beekeort und Westervesede sei so schlecht, dass an eine gefahrlose Benutzung an vielen Stellen nicht zu denken sei.