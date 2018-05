Heavy-Metal-Band „Enemy to Go“ dreht erstes Video im Beekebad

Trotz frischer Temperaturen gaben „Enemy to Go“ alles, um Profi-Filmer David Chebbi bei ihrem ersten Videodreh im ungewöhnlichen Ambiente des Beekebades stimmige Bilder zu liefern.

Scheeßel - Samstagvormittag, kurz vor dem offiziellen Saisonstart im Beekebad: Die Metall-Pforte ist geöffnet, wer nähertritt, hört wummernde Bässe aus einem Gettoblaster. „Dancing in the Sunshine of a Nuclear War“ singen die vier jungen Männer, die in Badehosen auf der Insel im Nichtschwimmerbecken stehen.

Als sich passend zum Titel die Sonne zeigt, meint Nathanael Voß, der bei windigen 13 Grad Lufttemperatur hinter dem Schlagzeug bibbert: „Geil!“ Bei ihrem ersten Videodreh dürfen die vier Mitglieder der Metalband „Enemy to Go“ nicht zimperlich sein, haben sie sich doch das Nichtschwimmerbecken als Drehort ausgesucht.

Die Gemeinde gab grünes Licht: „Dafür sind wir sehr dankbar“, meint Sänger Steven Wandrey aus Scheeßel, „wer kann schon an so einem coolen Ort drehen?“ Warum gerade das Freibad? „Die meisten Metalbands suchen sich ja eher düstere Orte aus – gerade deshalb wollten wir mal etwas anderes machen.“

Anders ist die Kulisse für das erste Video der vor einem Jahr gegründeten Formation wohl in der Tat – die Idee eines Drehs zwischen Luftmatratzen, Poolnudeln und Wasserpilz hat es auch Profi-Videofilmer David Chebbi angetan: „Ich hatte schon einige ungewohnte Locations, so was aber noch nicht.“

Er ist um 5.30 Uhr extra aus Duisburg angereist. Zum üblichen Besteck hat er noch eine wassertaugliche Kamera eingepackt – schließlich steht dem Mann, der gerade im schwarzen Bademantel am Beckenrand Regieanweisungen gibt, beim Filmen auch selbst das Wasser bis zum Hals.

Neugierige schauen vorbei

Inzwischen trudeln die ersten Statisten ein, einige haben sich Liegestühle mitgebracht. Ein Helfer schiebt das Surfbrett durchs Wasser, auf dem Gitarrist Rico Kuhr, der sich in Rotenburg eine WG mit Drummer Nathanael Voß teilt, sein Solo abreißen wird. Als Schwimmmeister Marcus Hils mit einem Tablett dampfendem Kaffee kommt, wird er gefeiert.

Ihm macht es nichts aus, hier seinen freien Tag zu opfern: „Ganz schön spannend zu sehen, wie so was entsteht“, meint er. Vorher haben die Musiker ihre Instrumente gedämpft, damit die Nachbarn auch beim 27. Mal „Dancing in the Sun“ nicht gestört werden.

Ab und zu schauen Neugierige vorbei. Die Jüngste ist Sarah. Mit noch nicht mal einem Jahr zeigt sie sich auf dem Arm der Mutter wenig beeindruckt; die anderen Zuschauer umso mehr. Als Gitarrist Kuhr mitsamt Instrument ins Wasser springt, gibt es einen Szenenapplaus. Gleich darauf heißt es: „Wo ist das Plektrum?“ und er muss erneut abtauchen, wenn auch nicht ganz freiwillig.

Visitenkarte für neue Auftritte

Das erste Video der Band ist eine Visitenkarte für mögliche Auftritte in der Zukunft: „Wenn du dich bei Veranstaltern bewirbst, musst du schon was vorweisen können“, weiß Bassist Max Papenfuß. Für ihn und seine Mitstreiter, alle in den 20ern und im Job Angestellte, Pfleger oder Erzieher, ist die Musik Lebensinhalt.

Einen Auftritt hatte die Band schon, die in Lauenbrück ihren Probenraum hat. Nämlich in der Rotenburger Villa. Bis jetzt habe man sich jedoch mit Gigs bewusst zurückgehalten: „Wenn, dann wollen wir auch gleich richtig loslegen und den Leuten zeigen: „Das sind und das können wir“, erklärt Rico Kuhr und schüttelt seine Dreadlocks, dass das Wasser nur so spritzt.

Gleich auf dem Programm: Unterwasseraufnahmen und später noch eine Szene in der Wasserrutsche – zuerst verordnet Produzent Chebbi jedoch allen eine warme Dusche.

hey