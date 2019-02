Café Kult: Vom Reisebericht bis zum Kochkurs

Scheeßel - Von Hannes Ujen. Auch nach sieben Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in Scheeßel zeigt das Team des Café Kult keinerlei Ermüdungserscheinungen - wie ein Blick auf das frisch vorgelegte Halbjahresprogramm zeigt.

„Unser Publikum, zu dem mittlerweile viele Stammgäste gehören, motiviert uns bei jeder Veranstaltung neu“, sagt Mitstreiterin Bärbel Sommer. Gerade für die ältere Generation habe sich die Kulturreihe im Nötel-Haus zu einem Treffpunkt und festen Termin im Kalender entwickelt. Damit das so bleibt, haben die fünf Damen für das laufende Jahr ein Programm zusammengestellt, bei dem sie davon ausgehen, dass es sowohl bei den Vorträgen und Musikveranstaltungen als auch beim neuen Line-Dance-Kurs und beim Veggie-Kochkurs wieder viel Zuspruch finden wird.

Schon für diesen Donnerstag lädt das Café.Kult-Team gemeinsam mit dem Büchereiförderverein zur Lesung mit Chris Krause ein. Der Westerescher Autor stellt seinen neuen Hamburg-Krimi „Staller und die ehrbare Familie“ vor und wird das Publikum außerdem mit Kostproben aus seinem im Vorjahr erschienenen Buch „Staller und der unheimliche Fremde“ unterhalten.

Am 7. März ist Mitsingen und Mitschunkeln angesagt, wenn „Die Harmonicas“ unter Leitung von Gerhard Eckhoff Stimmungsmusik und Schlager der 1950er- und 1960er- Jahre zum Besten geben. Mit Akkordeons und Döntjes auf Platt und Hochdeutsch sorgen die norddeutschen Jungs für gute Laune und strapazierte Lachmuskeln - Mitsingen und Schunkeln ist ausdrücklich erlaubt.

Unter dem Motto „Alles rund ums Gartenfest“ bietet das Café Kult am 12. März einen Veggie-Kochkurs mit Hauswirtschaftsmeisterin Martha Schollas in der Beekeschule an.

Rainer Bassen zeigt am 4. April seine Film- und Dia-Show „Mehr als 1 000 Kilometer im Sattel - Fahrradtour in Weißrussland und Lettland“. Der Westerveseder radelte von Belarus aus durch zwei weißrussische Nationalparks weiter westwärts durch Lettland von Daugavpils über Riga und Kolka bis nach Liepaja. Der 51-Jährige lässt durch seine packenden Schilderungen eindrucksvolle Begegnungen mit Menschen und Landschaften lebendig werden.

Am 9. Mai kann das Publikum mit der Scheeßeler Familie Sievers-Künzel zum zweiten Mal auf Reise durch die Nationalparks im Südwesten der USA gehen und traumhafte Landschaften sowie interessante Kulturen kennenlernen. Im zweiten Teil ihrer Dia-Show führt sie die Route zum Bryce Canyon Nationalpark, dem Mesa Verde Nationalpark und dem Zion Nationalpark inklusive einem Abstecher nach Las Vegas weiter auf der berühmten Route 66. Impressionen in Wort und Bild von Naturfotografin Ulrike Sievers und Weltenbummler Werner Künzel.

Am 6. Juni lassen Helmut und Anne Kröger unter dem Motto „Alles was Spaß macht“ vergangene Oldie-Zeiten aufleben. Das beliebte Gesangsduo bringt berühmte Hits und Evergreens von Freddy bis Willi Schneider zu Gehör. Außerdem präsentiert das Duo bekannte Liedermacher-Songs von Reinhard Mey und Hannes Wader sowie eigene Kompositionen und erfüllen auch gern die Liederwünsche der Gäste.

Im Juli und August macht das Café Kult Sommerpause, um dann am 5. September pünktlich um 14.30 Uhr wieder zur Veranstaltung um 15 Uhr die Türen des Nötel-Hauses zu öffnen. Besonders bedanken möchten sich die Organisatorinnen bei ihren Gästen für die finanzielle Unterstützung, „denn ohne die Spenden der Besucher wären die Veranstaltungen nicht finanzierbar“, betont Bärbel Sommer.