Reine Männersache

Vorträge, Ausflüge, Austausch: Männertreff Scheeßel ist nach wie vor sehr aktiv

+ Jetzt auch online: Unter der Internetadresse www.aktive-maenner.de können Interessierte sich über die vielfältigen Männertreff-Angebote schlaumachen. Foto: Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Sie besuchen die Containerterminals im Hamburger Hafen, schauen hinter die Kulissen hiesiger Wirtschaftsunternehmen, radeln durch die freie Natur oder laden sich namhafte Vortragsredner ins Haus ein – die Herren vom offenen Männertreff der Kirchengemeinde Scheeßel. Seit nunmehr 16 Jahren sind die größtenteils im Rentenalter befindlichen Mitglieder gemeinsam aktiv – und Geselligkeit wird großgeschrieben bei den monatlichen Aktivitäten in wechselnder Besetzung, damals wie heute. „Das Beisammensein spielt natürlich eine wichtige Rolle bei uns“, sagt Jürgen Kahrs, der 2013 gemeinsam mit Hans-Dieter Krohn als Führungsduo in die Fußstapfen der beiden Gründungsväter Rolf Wedemeyer und August-Wilhelm Leverenz getreten war. Dabei sei der Austausch fernab einer Stammtisch-Mentalität nicht nur auf die Schäfchen der Gemeinde beschränkt. „Jeder ist willkommen, mitzumachen – gleich welcher Konfession, ob Kirchennahe oder nicht“, betont der Männertreff-Leiter. Die Gruppenstruktur sei dafür bewusst offen gehalten. Nur das weibliche Geschlecht sei während der immer an jedem dritten Donnerstag im Monat stattfindenden Unternehmungen ausnahmsweise mal nicht eingeladen. „Wir haben zwar nichts gegen Frauen, aber wir Männer ticken nun mal anders“, begründet Hans-Dieter Krohn die Herangehensweise. Wenn keine Damen dabei seien, würden die Gespräche auch einfach anders und entspannter ablaufen. „Und in netter Runde mal ohne schlechtes Gewissen oder mahnende Blicke ein Bierchen zu genießen, das hat doch auch mal etwas.“