Reichlich Zündstoff

Scheeßel - Von Wieland Bonath. „Einladung zum Town Hall Meeting – Bildung in Niedersachsen”: Der CDU-Gemeindeverband Scheeßel hätte auch einfach Bürgerversammlung sagen können. Das Thema, nämlich die Schul- und Bildungspolitik, ist immerhin kompliziert genug. Vorsitzender Günter Bassen begrüßte am Mittwochabend im Scheeßeler Hof etwa 40 Besucher – Eltern, Schüler, Lehrer, Studenten, Pensionäre aus dem Schuldienst und die beiden CDU-Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags, Mareike Wulf (39) aus dem Wahlkreis Hannover-Mitte, sowie Eike Holsten (36), Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Rotenburg. Holsten ist Mitglied des Finanzausschusses in Hannover, seine Kollegin Wulf, ebenfalls seit zwei Jahren im Landesparlament, schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion.

Schulpolitik – ein breitgefächertes Feld mit zahlreichen Problemen, Fragen, Sorgen, viel Kritik, Verbesserungsvorschlägen und auch positiven Entwicklungen, die die rot-schwarze Koalition inzwischen ebenfalls verbucht. Zwei Mitglieder des im vergangenen Jahr gegründeten Gemeindeverbandes Sittensen-Scheeßel der Jungen Union, Schriftführerin Madita Baden aus Bartelsdorf und Schatzmeister Bennett Meyer aus Scheeßel, führten als Moderatoren durch die zweistündige Veranstaltung. Die vorgeschlagenen Themen stießen zum großen Teil auf erhebliches Interesse. Persönliche Erfahrungen und von vielen Informationen geprägtes Fachwissen führten bei manchem Gast dazu, für seinen Wortbeitrag reichlich Zeit in Anspruch zu nehmen.

Wulf, die zusammen mit ihrem Rotenburger Parteifreund am Vormittag in der Kreisstadt und in Scheeßel jeweils eine Grundschule besucht hatte, bezeichnete die Berufsbildenden Schulen (BBS) als eine zentrale Säule des Berufsbildungssystems. Häufig führe der Weg über die Berufsschule erfolgreicher zum Ziel als die akademische Schiene. „Ich bin überzeugte Europäerin. Die Qualität der beruflichen Bildung, wie wir sie in Deutschland kennen, ist im Vergleich mit anderen Ländern vorbildlich“, erklärte sie. Die Gleichwertigkeit der beruflichen und der akademischen Ausbildung – die Folgen, so ein Besucher, seien „häufig gescheiterte Existenzen an den Unis”.

Ein anderes Thema: „Wie viel Inklusion (v)ertragen Schüler und Lehrer?” Die Inklusion „um jeden Preis”, also der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern, sagte Mareike Wulf, habe vielfach nicht zum Erfolg geführt. Förderschulen seien weiterhin notwendig. Eike Holsten sprach sich im Zusammenhang mit der Inklusion für eine „Atempause” aus. Eine Dame im Publikum bedauerte, es sei schlichtweg zu wenig Fachpersonal an den Schulen vorhanden, um den betroffenen Kindern den Einstieg in das Schulsystem zu ermöglichen. „Inklusion funktioniert an vielen Orten, an manchen wiederum nicht“, betonte die Landtagsabgeordnete. Es sei eine Frage der Ressourcen. Die CDU wäre im Zusammenhang mit der Inklusion langsamer voran gegangen.

Teil der Diskussion war unter anderem weiter die Einbeziehung von Nahrungsmittelproduktion und Informationen über richtige Ernährung in die Lehrpläne. Dieser wichtige Bereich, unterstrich Wulf, spiele bei immer mehr Menschen eine wachsende Rolle. Sie sprach sich nachdrücklich dafür aus, Fragen des Anbaus und der Verarbeitung von Lebensmitteln in die Lehrpläne aufzunehmen. Benötigt würden gut ausgebildete Fachlehrer. Die Bereitschaft unter den anwesenden Landwirten, hier mitzuwirken, war erkennbar.

Die Thematik forderte einen Besucher zu dieser Frage heraus: „Wo bleibt dann die Verantwortung der Eltern?” Nicht alles könne und dürfe auf die Schultern der Politik abgeschoben werden.” Eine Lehrerin einer Scheeßeler Grundschule beklagte die hemmenden Auflagen von Behörden und zuständigen Dienststellen, wenn es um diesen wichtigen Bereich im Lehrplan ihrer Schule gehe. Der abschließende Rat von Mareike Wulf: „Sie sollten uns ruhig einmal eine Aufstellung dieser Auflagen schicken.”