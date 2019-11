Raus aus der Arbeitslosigkeit

Westerholz – Sie bringt Frauen und Betriebe zusammen: die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft im Landkreis Rotenburg. Ihr jüngster Erfolg: Nargiza Kalbekova, eine junge, alleinerziehende Frau aus Kirgisistan, macht seit Anfang August eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement bei der Firma S&A in Westerholz. Das geht es einer Pressemitteilung der Stelle hervor.

Über die Volkshochschule (VHS) wurde die studierte Verwaltungsfachkraft, die vor sieben Jahren der Liebe wegen nach Deutschland gekommen war, auf die Koordinierungsstelle in Bremervörde aufmerksam. Kalbekova heiratete einen Deutschen, der schon früh an einer schweren Krankheit starb. Seitdem ist sie alleinerziehend und auf Arbeitssuche. Das auf Schädlingsbekämpfung und Vorratsschutz spezialisierte Unternehmen in Westerholz hatte noch einen Ausbildungsplatz für den Herbst frei und die junge Frau schickte umgehend eine Bewerbung. S&A-Büroleiterin Maike Werther zeigte sich begeistert vom Engagement der Kirgisin, sah die guten Fremdsprachenkenntnisse als Bereicherung für das Team und kam der Mutter mit flexibleren Arbeitszeiten entgegen, damit die Betreuung der fünfjährigen Tochter gewährleistet ist.

„Wir werden das Ausbildungsverhältnis flankieren und stehen dem Betrieb und Frau Kalbekova weiterhin als Ansprechpartnerin zur Verfügung“, wird Johanna Meeske vom Team der Koordinierungsstelle in der Mitteilung zitiert. lw