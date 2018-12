Flüchtlingshilfe präsentiert Fotoausstellung mit Porträts Geflüchteter

Scheeßel - Wenn im lichtdurchfluteten Foyer der Sparkasse Bilder gezeigt werden, dann sind das meistens Zeichnungen, Gemälde, auch mal Abstraktes. Im Januar schauen den Besucher Gesichter an – Gesichter, die dem einen oder anderen Scheeßeler bekannt vorkommen. Vielleicht nicht namentlich, aber vom Bäcker, Wartezimmer beim Arzt oder auf der Straße. „Den kenn ich doch?“ – genau diese Reaktion beabsichtigt die Ausstellung „Sehen # an-sehen # An-sehen“, die die Scheeßeler Flüchtlingshilfe derzeit gemeinsam mit den Fotografen Sascha Bett und Lena Gehring vorbereitet.

Die Idee hatte Vereinsmitbegründer Paul Göttert schon lange, doch zunächst habe es Vordringlicheres gegeben – der Antrag auf Anerkennung, die Wohnung, der Praktikumsplatz. Mittlerweile sind viele der Geflüchteten zumindest ein Stück weit angekommen. Das spiegelt sich auch in der Ausstellung selbst wieder: Neben den Porträts, die im Studio des Profifotografen Bett entstanden, hat Hobby-Fotografin Lena Gehring einige derjenigen, die schon in Lohn und Brot sind, bei der Arbeit besucht. Für sie eine Herausforderung: „Ich hatte vorher noch nie Porträts gemacht“, so die Scheeßelerin. „Außerdem war es spannend, weil man vorher nicht wusste, wie das Licht, wie die Bedingungen sein werden.“ Ihre Aufnahmen zeigen diejenigen, die es ein Stück weit geschafft haben. „Viele waren ganz in ihrem Element“, so Gehring, „haben sich nach anfänglicher Scheu auf die Kamera eingelassen und waren richtig kreativ.“ So zeigen die im Autohaus, in einer Verpackungsfirma oder einer Pilzfarm offene Gesichter, aus denen der Stolz über das Geleistete spricht.

„Lockerer und offener waren die Jüngeren“

Etwas andere Erfahrungen hat Sascha Bett gemacht. Angelockt durch ein Gratisfoto, „das für viele, deren Familien auf der Flucht zurückgeblieben sind, eine große Bedeutung hat“, so Göttert, haben sich rund 30 von schätzungsweise 200 Geflüchteten im Ort ins Fotostudio getraut. Für viele eine hochoffizielle Angelegenheit, wie die Bilder zeigen. Ernste Gesichter, Paare, deren Kultur keine öffentliche Nähe zulässt – neben kulturellen Unterschieden traf Bett auch auf Sprachbarrieren. „Lockerer und offener waren die Jüngeren“, berichtet er. Der tiefere Sinn einiger Porträts erschließt sich oft erst mit einigem Hintergrundwissen.

Etwa von der Familie aus Aleppo, bei der ein junger Mann sich patriarchengleich die schützende Hand über seine Mutter und die beiden Schwestern hält. Der Vater des 15-Jährigen ist im Krieg gefallen. Sie alle möchte die Ausstellung aus der Anonymität holen. „Wir wollen zeigen: Das sind nicht die armen Flüchtlinge, sondern Menschen auf dem Weg, Menschen bei und mit uns“, erläutert Sylvia Doberentz-Tews vom Vorstand, die bewusst die Formulierung „unter uns“ vermeidet.

Die 40 Porträts, die ab Mitte Januar drei Wochen lang im Foyer der Scheeßeler Sparkassenhauptgeschäftsstelle zu sehen sind, spiegeln auch ein Stück die heutige Lebenswelt der Neuankömmlinge wieder: Männer im Job, Frauen in der Familie. Und Göttert verschweigt auch nicht die große Anzahl derer, die sich nicht ablichten lassen wollten, aus unterschiedlichen Gründen: „Eine Frau hat das abgelehnt, weil sie nicht wollte, dass ihr Kopftuch zu Diskussionen führt“. Andere möchten nicht mehr in die Schublade „der Flüchtlinge“ gesteckt werden und sich abnabeln.

Er ist froh, mit Bett und Gehring zwei Mitstreiter gefunden zu haben, die sich ehrenamtlich auf das Projekt eingelassen haben. Für Bett war dies eine Selbstverständlichkeit: „Das ist ein Thema, bei dem ich mich gern einbringe. In Harsefeld gab es vor ein paar Jahren eine ähnliche Aktion, damals, um den Einheimischen die Angst vor den Fremden zu nehmen.“ Auch Lena Gehring war gern dabei: „Vielleicht bietet die eine oder andere Aufnahme ja einen Anlass, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und trägt so ein Stück zur Integration bei.“

Die öffentliche Vernissage dieser Ausstellung findet am Donnerstag, 10. Januar, von 15.30 Uhr an in der Hauptstelle der Sparkasse Scheeßel statt.

