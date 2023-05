Annerose Rathjen wird Ehrenmitglied im Heimatverein Scheeßel

Von: Ulla Heyne

Annerose Rathjen (3.v.l.), hier im Kreis „ihrer“ Blaudrucker, hat sich um das touristische Aushängeschild der Region verdient gemacht © Heyne

Von der Blaudruck-„Dauerpraktikantin“ zur Unesco-Referentin: Annerose Rathjen darf sich von jetzt an Ehrenmitglied im Heimatverein Scheeßel nennen.

Scheeßel – „Eines unserer Mitglieder wird gleich sein blaues Wunder erleben.“ Schon bei diesen Worten des zweiten Vorsitzenden des Heimatvereins Klaus Buchhaupt anlässlich der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend auf der Diele des Meyerhofs war vielen klar, dass damit nur die „Grande Dame des Blaudrucks“, Annerose Rathjen, gemeint sein konnte. Die vorherige Geheimhaltung des Akts hatte einen guten Grund, hätte sich bescheidene Geehrte wohl mit Händen und Füßen vor dem Trubel um ihre Person gewehrt.

Fasziniert von dem alten Handwerk, das sie in einem Fernsehbericht über Scheeßel gesehen hatte, ließ sich Rathjen Anfang der 80er-Jahre in die Kunst um Modeln und Indigo einweihen. „Damals musste man sich noch richtig um ein Praktikum bewerben. Genau genommen bin ich seit 43 Jahren Dauerpraktikantin“, frotzelte die 62-Jährige. Wie sehr sich die „Säule des Vereins“ seit mehr als vier Jahrzehnten um die Bewahrung des alten Handwerks verdient gemacht hatte, wurde in Buchhaupts Laudatio deutlich: „1983 ist sie in den Verein eingetreten, seitdem lebt sie Blaudruck.“

Überregionale Vernetzung

Nicht nur in der Region, sondern dank guter Vernetzung auch überregional und sogar in den Reihen der Unesco werde die Scheeßelerin für ihre Expertise geschätzt. So sei sie federführend bei der Formulierung des Antrags auf Anerkennung als immaterielles Weltkulturerbe gewesen. Bei der Blaudruck-Dauerausstellung wirkte sie nicht nur maßgeblich am Konzept mit, sondern auch an der Objektauswahl, dem Druck der Musterbahnen und als Ideengeberin und Textverfasserin, ebenso wie bei der Reinigung, Fotografie und Inventarisierung der Modeln. Ihren Druckworkshop für Kinder, bei dem sie einen Bogen zu Nachhaltigkeit, Kinderarbeit und Ressourcenschonung spannt, stellte sie online bei einer Unesco-Tagung vor. „Annerose ist ein großer Gewinn nicht nur für den Verein, sondern für die gesamte Gemeinde“, betonte auch die erste Vorsitzende Elke Twesten.

Wie vielfältig und lebendig sich die Aktivitäten des Vereins ausnehmen, zeigten die Berichte aus den unterschiedlichen Abteilungen. Da wären das Weben mit regelmäßig ausgebuchten Kursen, die Ausstellungen des Kunstgewerbehauses mit einem Besucherrekord von fast 1 500 Gästen der Werkschau anlässlich des Eichenschul-Jubiläums, die Wiederaufnahme der internen, aber auch externen Konzertaktivitäten der „Schulmuskanten“, dem jüngsten Zweigs des Heimatvereins, Junghandwerker oder das neu gegründete „Sondereinsatzkommando“ zur Vorbereitung von Veranstaltungen bis zu den Aktivitäten des neuen „Outdoor-Managers“ Manni Küppers, der mit der angelegten Benjeshecke hinter dem Schafstall und bienentauglichen Beeten für mehr Nachhaltigkeit auf dem Heimathausgelände sorgen. Der Dank des Vorstands, der in allen zur Wiederwahl stehenden Posten einstimmig bestätigt wurde, galt den vielen Mitgliedern, die sich aktiv ehrenamtlich einbringen.

Treue Mitglieder: Eine ganze Reihe ehrt der Heimatverein am Dienstagabend für 25 oder gar 50 Jahre Engagement. © -

Treue Mitglieder

Lediglich deren Rückgang vom Höchststand 434 im Jahr 2021 auf 402, einem Stand wie 2017, wunderte Schatzmeister Hartmut Berning, der einen Liquiditätsüberschuss von rund 16 000 Euro verkündete. An der Treue der Mitglieder kann es kaum liegen: Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Johann Klee geehrt, auf 50 Jahre bringen es Helmut und Karin Behrens, Peter Bitomsky, Heino und Imtraut Dreyer, Christa Heitmann, Ingrid Kröger, Renate Lünsmann, Helga Meyer, Bärbel Ostenfeld, Heinz Schröder, Jürgen Witt und Gertrud Zschippang.

Als Meilenstein des vergangenen Geschäftsjahrs wurde neben Kunsthandwerkermarkt und „Markt an de Beek“ am 1. Mai insbesondere die Aufstellung von Hinweisschildern an der Autobahn genannt, die – so Museumsdirektor Matthias Loeber in seinem „100 Tage im Amt“-Bericht – dem Gelände verstärkt Einzelbesucher beschert.

Auch in Zukunft gemeinsam mit dem Tourismusverband Tourow und der Gemeinde, die beide bei der Durchsetzung des Antrags für die Schilder im Boot gewesen waren, in Richtung Tourismus zu denken, ist laut Twesten auch für das kommende Jahr eines der wichtigsten Ziele. Konkret in Planung sind schon jetzt vier weitere Webkurse, diverse Aktionen im Rahmen des Kinderferienprogramms, zwei Fahrradtouren und drei Ausstellungen sowie die zweite Auflage des „Blue Dinner“-Picknicks am 1. Juli.