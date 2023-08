Action oder Langeweile? 60 Minuten auf Scheeßeler Parkbank

Geräuschkulisse: Von Plätscher zu Platsch © Kreib, Tom

Scheeßel um 15 Uhr: Was passiert eine Stunde lang auf der Zevener Straße vor dem Rathaus? Action oder Langeweile? Auf jeden Fall wird kaum gesprochen. Dafür gibt es akustische Überraschungen und rücksichtslose Autofahrer.

Scheeßel – Zwei mal „Moin“. Der typisch norddeutsche Gruß ist das einzige Wort, das in dieser Stunde gefallen ist. 15 Uhr, der Scheeßeler Rathaus-Parkplatz im Rücken, die Zevener Straße im Blick. Die stylische Sitzmöbellandschaft aus Bänken und Hockern lädt zum unpolitischen Sit-in ein: einfach mal rumlümmeln.

Die Lehne der Bänke mit den breiten Bohlen zum Sitzen lässt sich für zwei Blickrichtungen umklappen – schlau. Die Parkfläche verspricht kaum Action. Also andersherum. Was passiert eine Stunde lang im Herzen Scheeßels? Ansturm auf das Rathaus, Stau auf der Straße im einsetzenden Feierabendverkehr?

Aus „Plätscher“ wird ein lautes „Platsch“

„Plätscher“ ist das akustische Markenzeichen der öffentlichen Sitzgruppe: das Wasserspiel schräg gegenüber. Die Wassersäulen, das wird binnen 60 Minuten klar, führen ein dynamisches Eigenleben. Mal höher, mal tiefer und manchmal wird aus dem leisen „Plätscher“ ein lautes „Platsch“. Zufallsgenerator oder sitzt irgendwo die geheime Schaltzentrale?

Zwei junge Männer setzen sich auf die Nachbarbank. „Moin“ zum Ersten. Offenbar rastlos ziehen sie nach wenigen Minuten weiter – ihr Geheimnis wohin. Der Junge, der mit seinem E-Roller immer wieder mit Höchstgeschwindigkeit durch die Straßen des Ortes pflügt, rast Dutzende Male ins Blickfeld. Slalom-Fahrt mit weitgezogenen Kurven auf der Zevener Straße – bei der Verkehrserziehung muss es bei diesem Nachwuchs-Biker irgendwo eine Lücke geben.

Der Himmel ist grau und bedeckt, doch dann bricht die Sonne durch und der Schweiß aus: Nirgendwo auch nur ein winziges Fleckchen Schatten Die Fußgängerampel an der Zevener Straße wird kaum genutzt. Gucken, rüber und weitergehen. Zwei Menschen, die ins Rathaus streben, drücken aber brav den Knopf für Grün. Ist das eine Art Vorbereitung – regelkonformes Verhalten – bevor es mit irgendeinem Anliegen in das Verwaltungshauptquartier geht Weniger regelkonform, sondern richtig rücksichtslos, ist das Verhalten vieler Autofahrerinnen und -fahrer: Abbiegen in den Untervogtplatz auch dann, wenn Radfahrer entgegenkommen. Kollateralschäden werden wohl in Kauf genommen.

Die Bank ist nur für eine kurze Pause geeignet

Halbzeit auf der Bank: Die Holzbohlen der Sitzfläche sind nur für kurzfristiges Verweilen geeignet. Der Hintern tut weh. Mr. Obercool fährt vor: knallrotes Cabrio, Boxen bis zum Anschlag aufgedreht – kaum Publikum da, um diesen Showauftritt zu bewundern. Eine Frau, die aus der Sparkasse kommt, reagiert ob der lauten Beats eher verschreckt als beeindruckt.

Der junge E-Scooter-Pilot kreuzt wieder die Zevener Straße. Dieses Mal im Slalom durch die Wassersäulen. Und Mr. Obercool hat andere inspiriert – wenn auch mit weniger PS-starken Autos: Fenster runter, Musik laut. „Moin“ zum zweiten Mal und das Wasserspiel ist gerade beim lauten „Platsch“ angekommen. Eine junge Mutter fährt den Nachwuchs im Buggy spazieren.

Einladend oder nicht: 60 Minuten auf dieser Bank. Was tut sich in Scheeßels Mitte? © Kreib

Und immer wieder biegen Autos in den Untervogtplatz ab. Ist das eine schlaue Abkürzung oder gibt es dort etwas umsonst? Ein Auto mit einem komischen Aufbau auf dem Dach fährt auf der Zevener Straße vorbei - sieht aus wie eine Kamera. Google Street View im Einsatz? Ist der am Rathaus Rastende jetzt für die digitale Ewigkeit archiviert?

Das waren 60 ruhige Minuten

Ein ganz leises Plätschern: Die Wassersäulen machen sich klein. Der Verkehr nimmt zu, der Lärm wird mehr. Ein PS-Angeber in einem tiefergelegten Sportcoupe ist der akustische Spitzenreiter in den 60 Minuten. Das Dröhnen ist noch lange zu hören. Dagegen hat das lauteste Platsch des Brunnens keine Chance. Ab und zu Fahrradfahrer und einige wenige Fußgänger. Scheeßel ist eine Auto-Gemeinde. In der Grundschule in der Nähe muss die Ganztagsschule zu Ende sein. Die Elterntaxis sind unterwegs. Meist mit nur einem Kind an Bord.

Die Stunde neigt sich dem Ende entgegen. Gut so, denn die Sonne knallt inzwischen richtig. Wenn tatsächlich in der Ruhe die Kraft liegt, dann waren das 60 kräftigende, ruhige Minuten. Beim nächsten Mal aber mit Sitzkissen. Die Bänke sind höchstens für bequemes 15-minütiges Pausieren gedacht. Absicht oder Planungsfehler? So kann eine bequeme Sitzblockade des Rathauses nicht allzu lange dauern.