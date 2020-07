Wie die Melkhüs in Fintel und Scheeßel den Alltag versüßen

In ihrem Melkhus am Finteler Wohlsberg versorgt Birgit Aselmann Radfahrer und Wanderer mit Schmackhaftem aus Milch.

Scheeßel/Fintel – Zwei Frauen, die nicht nur die Liebe zur Landwirtschaft verbindet. Nein, Birgit Aselmann (57) und Sabine Bassen (54) sind auch in der Küche liebend gerne kreativ. Oder besser: in ihren Melkhüs. Und wie der Name es schon vermuten lässt, geht es hier, in den grün-weißen Hütten mit rotem Dach, nicht um die Wurst, sondern, na klar, um die Milch. Und um alles, was sich darauf Leckeres zubereiten lässt. Und um selbst gebackenen Kuchen. Und um viele weitere regionale Produkte, die sie ihren Gästen zur Verköstigung feilbieten. 15 Kilometer trennen Aselmann und Bassen voneinander – erstere, die den elterlichen Hof als Älteste von drei Töchtern schon seit geraumer Zeit weiterbewirtschaftet, betreibt am Wohlsberg in Fintel ihre Raststation, direkt gelegen am Nordpfad Haxloher Erde. Bassen ist in Scheeßel zuhause. Dort, am Finteler Weg, packt die ganze Familie mit an. „Und jetzt in der Saison sowieso“, sagt die ehemalige Zahnarzthelferin, die erst über ihren Mann Wolfgang zur Landwirtschaft gefunden hat. Dass auch ihr Melkhus an einem Nordpfad liegt, namentlich Kirchsteg-Moore-Bäche, ist kein Zufall. Niedersachsenweit gibt es aktuell 57 solcher Stationen, deren Bezeichnung je nach Region auch von „Milchhäuschen“ bis zu „Mölkhus“ variieren kann – und sie alle stehen auf einem an einem Rad- und/oder Wanderweg gelegenen Bauernhof. Solche Routen bringen eben die Gäste, besonders an den Wochenenden, wenn es die Menschen nach draußen zieht, die Gegend per Pedes oder Pedal zu erkunden.

Für sie sei es kein Neuland gewesen, als sie 2014 ihr Melkhus eröffnet habe, sagt Sabine Bassen, während sie dem Reporter ihr selbst kreierten Eisbecher, eigenen Worten nach „der Renner schlechthin“, zur Verköstigung anbietet. Mit ihrem Bauernladen habe sie schon Erfahrungen im Service sammeln können. Zu der Zeit war Birgit Aselmann schon lange im „Milchgeschäft“ unterwegs. Für sie sei es schon die zwölfte Saison, die sich stets von Ende April bis September erstreckt. Und sie wolle keine einzige missen. „Es macht mir unheimlich viel Spaß, mit anderen Menschen ganz unterschiedlicher Couleur in Kontakt zu kommen, was mir im normalen Geschäft als Landwirtin vergönnt geblieben wäre – so ein Hof hält einen ja auch ganz schön auf Trab.“ Noch bis Februar habe ihre Familie einen Milchviehbetrieb unterhalten, inzwischen konzentriere man sich aber nur noch auf die Färsenaufzucht, um die sich ihr Mann Charly vorrangig kümmere. Darüber hinaus iei der Sohnemann noch in der Hähnchenmast unterwegs.

Ob die Milch früher denn auch immer vom eigenen Hof gekommen sei – quasi vom Euter frisch auf den Tisch? „Nein, nein“, klärt die 57-Jährige auf. „Die haben unsere Melkhüs hier schon immer vom Milchhof Kück aus Langenhausen bei Gnarrenburg geliefert bekommen.“ Gut ein Dutzend dieser Milchraststätten habe es mal im Kreis Rotenburg gegeben – aktuell seien es nur noch sechs. „Für einige Kolleginnen ist die Arbeit einfach zu viel geworden, die sie nebenher in das Projekt stecken mussten – wir werden ja alle nicht jünger.“

Während sie so erzählt, setzt ein leichter Nieselregen ein. Aselmann hat die Tische auf Abstand gerückt und wie ihre Scheeßeler Kollegin alle Hygienemaßnahmen umgesetzt. In die kleinen Häuschen treten die Gäste nur einzeln ein. Eine Gesichtsmaske ist Pflicht, und am Eingang spendet eine Flasche Desinfektionsspray. Verhalten sei sie angelaufen, die von Corona geprägte Saison 2020, bilanziert die Landwirtin. Mittlerweile würden aber wieder mehr Menschen zu ihr kommen. „Und die haben alle viel mehr Geduld und bringen mir eine positive Wertschätzung entgegen.“

Und heute? Heute ist bei dem Schietwetter doch wahrlich kein Tag, der viel Publikum erwarten lässt, oder? „Wundern Sie sich nicht“, lenkt die Fintelerin ein, „es kann noch so trüb sein und die Leute kommen trotzdem – andersherum habe ich hier schon bei wunderschönem Ausflugswetter ganz alleine gestanden, das kann man wirklich nie vorhersagen.“

Das bestätigt auch Sabine Bassen, die in ihrem Melkhus gerade die Auslagen mit Leckereien aus der eigenen Manufaktur bestückt. In einer halben Stunde wird aufgemacht. Seit dem frühen Morgen schon stand sie in der Küche, um die verschiedenen Produkte zuzubereiten. „Das machen wir alles täglich frisch“, versichert die Landwirtin. Was am Ende des Tages an Milchspezialitäten und Co. nicht verkauft wird, landet bei beiden Frauen aber keineswegs in der Tonne. „Also wir naschen davon in unseren Familien auch gerne selbst mal“, verraten beide unisono. Nur Kuchen, meint Bassen, den müsse sie nicht jeden Tag haben.

Und siehe da: Kaum, dass sich der Regen gelegt hat, kommen auch schon die ersten Besucher. Eine Familie mit zwei Kindern macht es sich am Finteler Wohlsberg an einem der Tische gemütlich. Wenig später sieht man den Nachwuchs an den benachbarten Spielgeräten herumtoben. Und auch Sabine Bassens Typ ist gefragt – ein Pärchen auf Wanderschaft bestellt Kaffee und eine Quarkspeise. Die Corona-bedingte Sammlung der Gästedaten läuft harmonisch ab. „Die Gäste schreiben ihre Daten auf kleine Zettel und stecken diese in eine Box. So halten wir die Datenschutzregeln ein“, betont die Scheeßelerin. Und Birgit Aselmann berichtet: „Erst anhand der Daten habe ich gesehen, aus welchen Ecken des Landes die Leute alle hierherkommen – das hat mich schon überrascht.“

Am Ende ihres Zwischenstopps verabschieden sich die gesättigten, und ihren Gesichtern nach zu urteilen rundherum zufriedenen Wanderer – aber nicht, ohne sich bei ihren Gastgeberinnen noch zu erkundigen, was es in der Region sonst noch alles zu entdecken gibt. Die Melkhüs sind auch touristische Infopoints, wo es allerlei Flyer und Prospekte zum Mitnehmen gibt. „Manche wollen auch wissen, wie auf dem Hof gearbeitet wird“, sagt Aselmann, die sich wie ihre Kollegin dann gerne die Zeit nehmen würde, die Leute herumzuführen.

Am Montag aber gehört der Abend erstmal voll und ganz den im Landkreis ansässigen Melkhüs-Betreiberinnen selbst – dann treffen sich die Frauen zum gemütlichen Grillen in Fintel. Ob auch dann wieder die Milch eine Rolle spielen wird? „Also wir trinken sie noch immer sehr, sehr gerne“, schmunzeln Bassen und Aselmann um die Wette. Und das meinen sie durchaus ernst.

Nützliches aus dem Netz

Weitere Infos zu den Melkhüs im Landkreis gibt es unter www.tourow.de.