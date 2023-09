Radtour mit Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann

Von: Michael Schwekendiek

Teilen

Scheeßels Bürgermeisterin auf dem Westerholzer Bullerberg. Am Horizont sind etliche Windkrafträder zu erahnen. Es werden mehr werden. © -

Sie ist fit und kommt auf dem Fahrrad schnell voran: Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann. Die Redaktion ist mir ihr durch die Gemeinde geradelt. Obwohl Ulrike Jungemann erst zwei Jahre im Amt ist, kennt sie schon fast jeden Schleichweg.

Scheeßel – Mit einigen Prominenten aus unserer Region sind wir schon UNTERWEGS gewesen. Die Zusage von Ulrike Jungemann kam zügig. Schon nach wenigen Tagen stand ein Termin fest. Es geht auf eine Radtour durch die Gemeinde, für die sie seit knapp zwei Jahren als Bürgermeisterin zuständig ist.

Für den Rotenburger Zeitungsschreiber ist es das erste Mal, dass er im Scheeßeler Rathaus auftaucht, um hier seine Gesprächspartnerin abzuholen. Alle Achtung! Das macht Eindruck! Alles neu, alles übersichtlich, alles sehr hell. Da lässt sich arbeiten, stellt auch Ulrike Jungemann fest, die aus ihrem Büro im 1. Stock einen prima Überblick auf das Leben „unten“ hat.

Die Bürgermeisterin grüßt jeden

Geplant habe ich eine Strecke über Westeresch, Oldenhöfen, Wittkoppsbostel nach Hetzwege. Von dort aus über Westerholz und den Bullerberg über Jeersdorf zurück nach Scheeßel. Ulrike Jungemann ist fit und fährt gerne „Bio-Rad“ (selber treten, ohne Elektrostrom!). Mir zuliebe nimmt sie heute ein E-Bike. Immerhin sind einige Hügel zu erklimmen. Die Bürgermeisterin grüßt jeden, an dem wir vorbeiradeln. Selbstverständlich? Vielleicht – für sie jedenfalls schon.

Der Berichterstatter staunt sowieso. Er hatte sich von Scheeßeler Insidern einige Unterwegs-Stationen nennen lassen, die die fast noch neue Bürgermeisterin auf diese Weise kennenlernen könnte. Gute Absicht, leider zu spät. Sie kannte bereits fast alles, kennt auch manchen Schleichweg für unsere Fahrräder und fühlt sich in Scheeßel zu Hause. Dabei wohnt sie erst wenige Jahre dort.

Im Garten ihres Hetzweger Hofcafés (v.l.): Heike Wolters mit dem ehemaligen Ortbürgermeister Reinhard Frick und Ulrike Jungemann. © Schwekendiek

20 Jahre hat Ulrike Jungemann beim Landkreis Rotenburg gearbeitet

Gebürtig aus Warendorf, aufgewachsen auf einem Bauernhof unter sieben Geschwistern, hat sie nach dem Abitur Geografie in Münster studiert. Berufswunsch: „Irgendwas mit Landschaftsplanung“. Die Zeiten, Ende der 1990-er Jahre waren nicht eben leicht für Berufseinsteiger. Jungemann erzählt, dass sich mal bei einer ausgeschriebenen Stelle außer ihr 400 Bewerber gemeldet hätten. Keine Ausnahme damals. Sie hat Glück und die nötige Zielstrebigkeit und bekommt 2000 eine Anstellung beim Landkreis Rotenburg. Dort bleibt sie dann über 20 Jahre. Anfragen, mal hier oder da ein Bürgermeisteramt zu übernehmen, kommen mehrfach. „Kam für mich damals noch nicht in Frage.“

Hier ist es lebendig und es gibt einen guten Zusammenhalt.

Auch für eine Bundestagswahl soll sie mal ins Rennen gehen. Das wird jedoch nichts. Heute ist sie „ganz froh darüber“. Bürgermeisterin in Scheeßel, das sei „genau ihr Ding.“ Was findet sie denn so reizvoll an der Gemeinde: „Hier ist es lebendig! Es gibt über einhundert Vereine, einen guten Zusammenhalt, sehr gute Mitarbeiter im Rathaus und ein echt gutes Miteinander der kommunalen Hauptverwaltungsbeamten.“ Dreizehn sind das im Landkreis. Sie die einzige Frau. Immerhin hat ihre Vorgängerin da schon „gut vorgearbeitet“. Zu der hat Ulrike Jungemann „ein problemloses Verhältnis“ und ist dankbar, dass sie sich aus dem jetzigen Alltagsgeschäft raushält.

Wir sind mittlerweile im Hofcafé von Heike Wolters in Hetzwege angekommen. Das kennt die Bürgermeisterin tatsächlich noch nicht, sie ist begeistert. Seit 2012 existiert dieses idyllische Plätzchen am Ortsausgang von Hetzwege, das die Inhaberin, gelernte Konditorin, seit 2012 betreibt. Der Zuspruch sei „wirklich gut“. An fünf Tagen in der Woche gibt es nachmittags Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, von dem wir probieren dürfen.

Haushalt und Personal machen der Bürgermeisterin Sorgen

Zu uns gesellt sich Reinhard Frick, ehemaliger Schulleiter und Schulrat in Scheeßel. Alter Hetzweger, 30 Jahre Ortsbürgermeister gewesen, Sohn des ehemaligen Dorfschullehrers und Erforschers der Hetzweger Dorfgeschichte. Was denn das Schönste in seiner langen Amtszeit gewesen sei. „Die Anerkennung“, meint er nach kurzer Denkpause, „wenn Menschen einem hier und da sagen, was man gut gemacht“ habe. „Wichtig für alle, die irgendwie im politischen Geschäft“ tätig seien.

Hetzwege ist mittlerweile immerhin exakt 995 Jahre alt. Lebendig durch die vielen Vereine, mit eigenem Tennisplatz und einem Treffpunkt in eben Heike Wolters Hofcafé. Die Idee dazu hatte ihr Ehemann Uwe, der, gelernter Maurer, einen ehemaligen Stall umgebaut hat. Seitdem die Menschheit mit E-Bikes fährt, fänden sich, gerade bei gutem Wetter, immer mehr Gäste ein.

Wir bewegen uns weiter auf unseren Bikes. Was denn eigentlich nicht so positiv sei in ihrem Job als Bürgermeisterin? Kurzes Überlegen: Die Haushaltssituation mache ihr immer wieder zu schaffen. Das sei nicht einfach. Auch die Personalsituation. Die Gemeinde ist alles in allem einer der größten Arbeitgeber am Ort. Mitarbeitende im Rathaus, in den Kindergärten, zur Pflege der Anlagen. Fachkräfte seien schwer zu finden und müssten „besonders gepflegt“ werden.

Ein gutes Miteinander mit der Politik

Und zwischen Verwaltung und Rat, alles problemlos? „Keineswegs“, gibt sie offen zu. Aber das gehöre dazu. Mitunter seien es auch nur „kleine Piksereien“, aber insgesamt ginge das durchaus gut im Miteinander. Ihr hilft im Job die „alte“ Verbindung zum Landkreis, ebenso auch, dass sie sich „mit Planung auskennen“ würde. Der ehemalige Ortsbürgermeister Frick hat viele Jahre im Scheeßeler Rat gesessen und schmunzelt leicht, als diese Frage auch ihm gestellt wird. In seinem Wohnort Hetzwege allerdings habe Parteipolitik praktisch keine Rolle gespielt.

Vom Bullerberg aus hat man einen weiten Blick. Am Horizont etliche Windkrafträder. „Das werden noch mehr werden“, weiß die Bürgermeisterin. Und auch, wenn es dabei immer wieder Probleme gäbe und die Landschaft erheblich verändert würde, sei man sich in der Gemeinde einig, diesen Weg mitzugehen. Flächen für große Solarenergieanlagen zur Verfügung zu stellen jedenfalls sieht sie nicht als Zukunft. Nach drei Stunden laufen wir wieder in Scheeßel ein. Vorbei an der Beeke-Schule, bei der nun der Schulhof umgebaut würde – im neuen Amtsdeutsch: eine „ökologische Transformation“ vollzogen werde. „Gut so“, befand auch der ehemalige Schulrat Frick. Da müsse man sich den heutigen Gegebenheiten und Anforderungen stellen.

Unsere Radtour mit der Scheeßeler Bürgermeisterin ist zu Ende. Bleibender Eindruck des Chronisten: Die Frau brennt für ihren Ort, die will was bewegen und ist hier längst wirklich zu Hause.