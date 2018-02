Radlader: Klage abgewiesen

Mühlenbesitzer steckt Schlappe ein / Noch ist aber nichts entschieden

+ Der Radlader an der Mühle sorgt schon seit Monaten für mächtig Ärger. - Foto: Warnecke

Scheeßel - Mitunter sind es nur ein paar Zentimeter, die zwischen Krieg und Frieden liegen – so wie an der Scheeßeler Mühle. Manche Autofahrer geben ausgerechnet dort in der engen Kurve ordentlich Gas, trotz einem Tempo-30-Limit. Selbst ein zeitweise aufgestelltes Geschwindigkeitsgerät hatte nichts genützt – die Leute sind dennoch mit zum Teil 80 Stundenkilometern durch die Mühlenstraße gefahren.