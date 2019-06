1000 Quadratmeter Provence: Das größte Lavendelfeld des Bundeslandes

Mitten in Niedersachsen

+ © Holsten-Körner Catherine Garcia-Szczesny (Mitte) führte die interessierten Besucher über das Kräuter- und Lavendelfeld. © Holsten-Körner

Stapel – Nicht nur in Horstedt standen am Sonntag Kräuter im Mittelpunkt, sondern auch im zwei Kilometer entfernten Stapel. Dort erwartet die Besucher das größte Lavendelfeld in ganz Niedersachsen. „Nur Echter Lavendel hält Frost aus“, erklärt Catherine Garcia-Szczesny, die sich Zeit für Führungen durch den Lavendel und das angrenzende Kräuterfeld genommen hatte.