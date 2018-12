Jeersdorf - Von Lars Warnecke. Im Sommer gibt es den Plausch über den Gartenzaun – aber im Winter? In Scheeßel und in Jeersdorf bringt der Lebendige Adventskalender der St.-Lucas-Kirchengemeinde die Menschen zusammen, und dies Abend für Abend. Am Mittwoch, zur Halbzeit, gestaltete die Jeersdorferin Mareile Tietze-Wahlers das zwölfte Türchen auf ihrem Grundstück – mit Punsch, Gesang und Keksen. Die Zwischenbilanz fällt hochzufrieden aus.

18 Uhr – Zeit für eine besinnliche halbe Stunde, dieses Mal im Weizenweg. Rund 20 Bürger haben sich auf den Weg gemacht, um bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt der allgemeinen Hektik im Advent ganz bewusst für ein Weilchen zu entkommen. Einige Windlichter weisen einladend zum Miteinander auf dem Hof und in der heimelig dekorierten Garage der Hausherrin den Weg. Die, sagt sie, sei schon zum zweiten Mal als Gastgeberin dabei. Warum? „Weil dieses Einladen viel Freude macht und gibt.“

In den nächsten 30 Minuten wird geguckt und gelauscht, gesungen und beim gemütlichen Beisammensein, wenn es etwas Warmes zu trinken gibt und etwas Leckeres zu knabbern, mitunter auch über die noch fehlenden Weihnachtsgeschenke geschnackt. „Jeder Abend ist anders, und das macht die Reihe so spannend“, sagt Renate Freundlieb, die die Aktion, wie es sie auch in vielen anderen Gemeinden und Städten gibt, 2012 ins Leben gerufen hatte. Jeder Gastgeber würde seinen lebendigen Adventsabend so gestalten, wie es zu ihm passt. In diesem Jahr hat sie gemeinsam mit Kirchenvorsteherin Annette Lange die 19 Termine unter Dach und Fach gebracht. Bisher seien es in der „Saison“ immer zwischen zehn und 70 Menschen gewesen, die sich versammelten, um miteinander zu singen und adventliche Geschichten zu hören.

„Guten Abend“, begrüßt Tietze-Wahlers schließlich die Runde, unter die sich als prominenteste Besucher auch Scheeßels ehemaliger Pastor Joachim Burfeind und Bernd Braumüller von der Kulturinitiative Scheeßel gemischt haben. Sie wolle eine fröhliche Geschichte aus dem Kalender „Der andere Advent“ vortragen, kündigt die 58-Jährige an. „Die passt nämlich geradezu genial, denn ich habe Urlaub und mein Mann ist eine halbe Woche außer Haus.“ Gelächter.

„Das ist heute richtig gelungen“

Zur lockeren Stimmung passt es ebenfalls gut, dass das erste Lied „Seht die gute Zeit ist nah“ heißt. Auch „Tragt in die Welt nun ein Licht“ trifft den Kern der Sache. Schließlich, erzählt Freundlieb, werde von Andacht zu Andacht ein Licht weitergetragen, welches am Heiligen Abend in der Scheeßeler Kirche an der Krippe ankomme. Und dann wird auch noch auf Wunsch der Gastgeberin das bekannte „Gloria in excelsis Deo“ in der Gemeinschaft gesungen – mancher hat dafür eigens eine Taschenlampe mitgebracht, um den Text vom Blatt ablesen zu können.

„Das ist heute richtig gelungen“, freut sich Besucherin Franziska Wilken, die mit ihren beiden kleinen Töchtern aus der Nachbarschaft gekommen ist. „Ich finde es richtig schön, sich auf diese Weise einzustimmen, man hetzt ja sonst gerade eher durch die Tage.“ Ähnlich sehen das auch Bernd Littwin und dessen Partnerin Katja Bente: „„Da kommt richtig adventliche Stimmung auf“, finden die zwei Jeersdorfer. Und eine Seniorin meint: „Es ist toll, wenn es gelingt, so viele Leute – Nachbarn und Freunde – zusammenzubringen.“

Die Halbzeit für den Lebendigen Adventskalender ist erreicht, aber bis zum 22. Dezember gibt es noch viele unterschiedliche Abende, zu denen immer und überall Jeder herzlich willkommen ist.