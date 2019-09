Erster Spatenstich für Neubaugebiet in Westervesede verzögert sich

Prüfen, wo es gar nicht stinkt

+ Eigentlich sollte der südliche Teil am Westerveseder Friedhof zuerst bebaut werden – daraus wird nun nichts. Der nördliche Bereich ist geruchstechnisch unproblematischer.

Es könnte alles so schön sein: ein neues Baugebiet für Westervesede, in dem die jungen Einwohner, die gerne im Ort bleiben möchten, ihren Traum vom eigenen Haus verwirklichen können – und zwar im Zuge der dörflichen Eigenentwicklung. Nun, das Baugebiet Bargfelde, welches östlich an der Straße Tavenhorn und nördlich am Friedhof grenzen wird, kommt. Wohl nicht mehr 2020, wie noch vor einem Jahr prognostiziert. Und, und das ist der Knackpunkt an der ganzen Sache, vorerst wohl auch nicht in der Dimension, wie sie einmal von der Gemeinde, die die Grundstücke eröffnen will, vorgesehen war. Demnach müssten zehn von 20 geplanten Bauplätzen entfallen. Das wurde am Montagabend in der Sitzung des Westerveseder Ortsrats bekannt.