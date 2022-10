Prozessauftakt: Vorfall bei Maisfeldfete belastet Opfer und Täter bis heute

Von: Wiebke Bruns

Die Maisfeldfete 2018 in Westeresch ist für den Angeklagten und das Opfer zunächst ein schöner Abend gewesen. Die Folgen einer körperlichen Auseinandersetzung dort beschäftigen beide aber noch bis heute. Jetzt landet der Fall vor Gericht.

Westeresch/Verden – Bei der Maisfeldfete am 19. August 2018 in Westeresch ist ein Gast mit einem heftigen Tritt ins Gesicht massiv verletzt worden. Von der Staatsanwaltschaft als versuchter Totschlag angeklagt, dauerte es mehr als vier Jahre bis zum Prozessauftakt am Landgericht Verden. Am Dienstag war es so weit. Dabei wurde deutlich, welch gravierende Folgen der Vorfall hatte: nicht nur für das 42 Jahre alte Opfer aus Bremen, sondern auch für den 33 Jahre alte Angeklagten aus Scheeßel.

Laut Anklage soll der 33-Jährige das Opfer erst mit einem Faustschlag zu Boden gebracht und dem Mann anschließend „weit ausholend mitten ins Gesicht“ getreten haben. Sechs Frakturen im Gesicht listet die Anklageschrift. Der „Mittelgesichtsbereich“ habe operativ wieder hergestellt werden müssen. Bewusstlos sei der Bremer nach dem Tritt liegen geblieben. Der Angeklagte entfernte sich „in der Vorstellung, dass der Geschädigte versterben wird“, so der Vorwurf.

Ungewöhnlich viele Parallelen

Erst wurde am Dienstag der Angeklagte angehört, dann das Opfer. Und es zeigten sich ungewöhnlich viele Parallelen: Beide Männer wollen erst auf Drängen von Familie und Freunden zu dem Fest gegangen sein – scheinbar beides keine Trunkenbolde oder Draufgänger. Beide Männer scheinen versucht zu haben, einem Streit aus dem Weg zu gehen. Beide wollen Hilfe bei Security-Kräften gefunden haben.

Wie es dennoch im Verlauf dieses, von beiden Männern als zunächst schön bezeichneten Abends, zu der Gewalt kam: Beiden ist es unklar. Das Opfer hat an das Tatgeschehen gar keine Erinnerung. Der Angeklagte nur begrenzt.

Der Scheeßeler schilderte als Auslöser eine Backpfeife, die seine Cousine bekommen habe. Dem Opfer soll dies später als Schubsen geschildert worden sein. Ein Mann, nicht das Opfer, sei „angestürmt“ gekommen und habe ihm den ersten Schlag verpasst, berichtete der Angeklagte. Zunächst seien er und seine Begleiter auf dem Gelände geblieben. Später auf dem Heimweg hätten sie an der anderen Gruppe vorbei gemusst. „Viele Leute. Die sind gleich auf uns los. Ich habe wieder einen Schlag bekommen“, schilderte der 33-Jährige. Sein Onkel sei bedroht worden: „Wir bringen dich um, Opa.“

Ich sitze so eine leise Strafe seit drei Jahren ab.

„Aus Reflex“ habe er zwei gepackt und weggeschleudert. Die ihm von der Nase geschlagene Brille habe er nicht gefunden. Panisch sei er geworden. „Ich habe dann den Geschädigten getroffen“, so der Angeklagte. Sicher könne er sagen: „Es war nie meine Absicht, ihm ins Gesicht zu treten.“ Dass er das Opfer gezielt angesteuert und getreten habe, schloss er aus: „Das hab ich nie gemacht und würde ich nie machen.“

Handelte er aus Notwehr oder spielte sogar ein Erlebnis aus der Vergangenheit eine Rolle? Er soll selbst Opfer einer Gewalttat und schwer verletzt worden sein. Näher erörtert wurde dies noch nicht. Nach einem Schlag bei der Maisfeldfete sei er zu Boden gegangen. „Ich wollte nicht wieder auf dem Boden liegen. Das geht nicht“, sagte der Angeklagte mit zunehmend zittriger Stimme.

Für beide Männer ist seitdem nichts mehr wie vorher: Das Opfer leidet immer noch unter den Folgen. Die rechte Gesichtshälfte war gelähmt. Er habe einen Kontrollzwang entwickelt, kontrolliere Türen und Fenster, und habe immer noch Schmerzen. Und für den Angeklagten hatte das Strafverfahren, weil es über Jahre nicht verhandelt wurde, beruflich und psychisch massive Folgen. „Ich sitze so eine leise Strafe seit drei Jahren ab“, merkte der Angeklagte an.

Weil Haftsachen immer Vorrang haben, wurde der Fall nicht früher verhandelt. Nun hat ihn die neuerdings für Schwurgerichtsverfahren zuständige 10. Große Strafkammer übernommen und will ihn nach spätestens vier weiteren Verhandlungstagen zum Abschluss bringen.