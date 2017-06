Jörn Klee: „Pro Jahr erreichen uns um die 150 Anfragen“

Booking beim Internationalen Beekefestival

+ © Heyne Dank internationaler Kontakte holt Jörn Klee immer wieder Gruppen aus aller Welt an die Wümme. © Heyne

Scheeßel - In gut drei Wochen wird es in Scheeßel bunt und international: Ungarn und Franzosen geben sich beim gemeinsamen Tanz die Hand, Litauer und Argentinier kämpfen im Freibad darum, wer den Poolnudelritt gewinnt, und gerade ist auch die feste Zusage von Polen und Südafrika eingetrudelt. Beekscheeper Jörn Klee, den man auf Neudeutsch wohl als „Booker“ des Beekefestivals bezeichnen müsste, grinst zufrieden. Was die Besucher in diesem Jahr erwartet, verriet uns der Scheeßeler vorab im Gespräch.