Für ein prima Klima - ohne Störung

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Behaglichkeit ist Trumpf: Die St.-Lucas-Kirche bekommt eine neue Heizungsanlage. Unvorhersehbare Ausfälle, wie sie sich zuletzt gehäuft haben, sollen damit der Vergangenheit angehören.

Christo der Verhüllungskünstler, der einst den Reichstag einwickelte, kommt einem in den Sinn, wenn man dieser Tage den Keller des Scheeßeler Gotteshauses betritt. Alle Gerätschaften sind sorgfältig in Folie gewickelt. In diesem Fall handelt es sich aber nicht um Kunst, sondern um eine reine Schutzmaßnahme. „Das neue Heizsystem soll für eine konstante Raumtemperatur sorgen, damit ein einheitliches Klima in der Kirche vorhanden ist“, so Gerald Lilie.

Er ist Mitglied des kirchlichen Bauausschusses, ebenso wie Pastor Günter Brunkhorst. „Die alte Heizung war fast 40 Jahre alt und hatte damit schon lange ihr Lebensalter erreicht“, meint Lilie. „Normalerweise gibt man einer solchen Anlage 20 bis 25 Jahre.“ So sei der alte Brenner in jüngerer Vergangenheit immer anfälliger für Pannen geworden. An manchen Sonntagen sei morgens vor dem Gottesdienst sogar noch notdürftig an der Heizung gearbeitet worden, damit es die Besucher einigermaßen behaglich haben.

„Mit unserer modernen Digitalsteuerung, die wir schon vor zwei Jahren einbauen ließen, haben wir die Probleme zwar ein bisschen auffangen können - letztendlich war es aber keine dauerhafte Lösung“, meint Brunkhorst. „Vor allem, weil es auch gar keine Ersatzteile mehr für die Anlage gab.“ Vorsichtshalber hätten sogar schon Decken auf den Kirchenbänken bereitgelegen, damit niemand frieren muss.

Seit drei Jahren, berichten die beiden, habe sich der Ausschuss intensiv mit einer Erneuerung beschäftigt. Dass es so lange gedauert habe, habe vor allem am Amt für Bau- und Kunstpflege gelegen. „Das ist für alle Baumaßnahmen, die in Kirchen stattfinden, zuständig“, erläutert Lilie. So musste zunächst einmal gutachterlich die Frage geklärt werden, ob ein Umluftsystem weiterhin Bestand haben könne oder nicht. „Das hat lange gedauert, bis das Gutachten da war - erst danach konnten wir vom Ausschuss weiter planen.“

Wie schon bei der alten Heizung, wird bei der neuen programmierbaren Anlage warme Luft durch Schächte geblasen und durch Lüftungsgitter in die Kirche gepustet. „Oben auf dem Gebläse ist ein Heizkessel“, erklärt Gerald Lilie. Der sei nun zweimal so groß wie das antike Vorgängermodell. „Im Prinzip funktioniert das wie bei jeder anderen Heizung auch - nur eben ohne Wasser.“

Zudem würden zwei gesonderte Einzugsschächte am Ausgang dafür sorgen, dass die Luft ständig zirkuliert. Wichtig sei, dass eine gewisse Temperatur nie unterschritten wird. Der Raum dürfe nicht auskühlen, zu große Temperaturschwankungen sollten vermieden werden, sagt er. „Sechs bis acht Grad Celsius sollte man halten, das ist gut fürs historische Inventar.“ Darüber hinaus verbrauche man auf diese Weise weniger Energie als das häufige Anheizen bis zur Nutzungstemperatur. Die, so der Fachmann, liege bei behaglichen 16 oder 17 Grad.

Insgesamt vier Wochen sollen die Arbeiten dauern. Der Startschuss war gleich nach dem Jahreswechsel gefallen. Durchgeführt werden sie von einer in Rotenburg ansässigen Haustechnikfirma. Der Kostenpunkt liegt bei rund 90.000 Euro. Bis zu 90 Prozent übernimmt der Kirchenkreis Rotenburg mit Mitteln, die von der Landeskirche bereitgestellt worden sind.

Die Gottesdienste finden derweil in der Friedhofskapelle an der Peterstraße statt. „Bis zum 3. Februar muss alles fertig sein, denn dann steht ja in der Kirche die Ordination für den Kollegen an“, sagt Günter Brunkhorst mit Blick auf Scheeßels neuen Pastor Hartmut Nack.

Das nächste Projekt kündigt sich auch schon an: nämlich die Sanierung der Außenfassade. „Aktuell wertet der Denkmalschutz diesbezüglich noch Gutachten aus, was gemacht werden kann und was gemacht werden muss“, so Lilie. Er geht aber davon aus, dass es noch zwei bis drei Jahre dauern könnte, bis die Kirche auch äußerlich in neuem Glanz erstrahlt.