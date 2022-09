Polizei sucht Mann in Scheeßel

Von: Michael Krüger

Teilen

Auch ein Hubschrauber ist bei der Suche im Einsatz. © Kramer

Polizei und Angehörigen sorgen sich seit Mittwochabend um einen Mann in Scheeßel - die Suchaktion ist bislang erfolglos geblieben.

Scheeßel - Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch mit einem Großaufgebot nach einem Mann in Scheeßel gesucht - bislang allerdings erfolglos. Mann habe sich um den Mann mittleren Alters „berechtigte Sorgen“ machen müssen, so Polizeisprecher Heiner van der Werp. Es gebe „schwierige familiäre Verhältnisse“, eine Selbstgefährdung beim Mann wurde angenommen. Zum Einsatz kam in der Nacht auch ein Polizeihubschrauber, der über Wohngebiete kreiste und damit für einige Aufregung gesorgt haben dürfte.

„Wir hoffen, dass wir ihn wohlbehalten finden oder er nach Hause zurückkehrt“, so van der Werp. Aktuell sei die Suche eingestellt worden. Weitere Details zu den Hintergründen oder zu dem Mann macht die Polizei derzeit nicht.