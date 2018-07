Der 33-jährige SPD-Mann Tobias Koch ist ein politischer Tausendsassa

Vahlde - Von Lars Warnecke. Grillabend der SPD Anfang dieser Woche am Schützenhaus in Vahlde. Der Vorsitzende des Ortsvereins hat eingeladen. Prominentester Gast unter den Genossen: Lars Klingbeil. Der Vorsitzende, das ist Tobias Koch, ein echter „Vahlder Jung“, 33 Jahre alt, von Berufs wegen Polizeibeamter. Der gilt trotz seiner jungen Jahre schon als Polit-Profi.

Lässig, in Jeans, Sneakern und Karohemd, schlendert „Tobi“, wie ihn alle nennen, durch sein Heimatdorf. Man kennt sich, man grüßt sich. Hier, in der kleinen 700-Seelen-Gemeinde, ist er verwurzelt, sagt er. Hier fühle er, der das Amt des stellvertretenden Ortsbürgermeisters inne und seinen Fuß in beinahe jedem Verein hat, sich „sauwohl“.

Und hier sitzt Koch seit immerhin zwölf Jahren schon für die Sozialdemokraten im Gemeinderat. „So kann ich mithelfen, unser Zusammenleben zu verbessern“, begründet der politische Tausendsassa sein Engagement – ein Wirken, das bis in den Finteler Samtgemeinderat hineinreicht, wo er, als Jüngster im Bunde, dem Ausschuss für Bildung, Soziales und Jugend vorsteht. Was er besonders schätze, sei das Miteinander der verschiedenen Fraktionen in Sachfragen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung.

In der Ortsmitte, vor dem Dorfgemeinschaftshaus, bleibt Koch stehen. „Was wir hier in Vahlde in den letzten Jahren geschaffen haben, mit dem Kindergarten und der Krippe, das ist schon toll“, sagt der 33-Jährige. Darauf könnten alle stolz sein.

Als Nachfolger seines Onkels hatte Koch einen leichten Einstieg

Der Weg für den jungen Mann in ein politisches Ehrenamt führte ihn über seinen Onkel. Der hatte 15 Jahre lang im Vahlder Rat mitgewirkt und als er aufhörte, fragte er seinen Neffen, ob der nicht Lust auf Kommunalpolitik hätte. Koch, damals 21 Jahre jung und noch nicht im Besitz eines SPD-Parteibuchs, hatte Lust.

„Nach meinem Einzug im Jahr 2006 bin ich super von den Älteren, die mitunter ja schon jahrelange Erfahrung hatten, aufgenommen worden“, erinnert er sich. Er selbst habe sich ernstgenommen gefühlt, sei sofort „mittendrin, statt nur dabei“ gewesen, wie er sagt. Auch sonst sei ihm die Arbeit von Anfang an leicht gefallen. „Viele Themen, die im Gemeinderat diskutiert wurden, kannte ich ja bereits aus anderen Gesprächen.“

Elf Jahre später wagt Tobias Koch den Sprung von der Kommunal- in die Landespolitik. Bei der Landtagswahl 2017 versucht er, für seine Partei das Direktmandat einzufahren – und muss sich am Ende eines langen Wahlkampfes, seinen Worten nach „eine anstrengende, aber auch sehr spannende Zeit“, gegen seinen Konkurrenten Eike Holsten (CDU) aus Rotenburg nur knapp geschlagen geben.

Auf eine erneute Kandidatur will er sich noch nicht festlegen

„Natürlich war ich anfangs ein wenig enttäuscht, dass es nicht geklappt hat“, sagt Koch heute. „Ich war aber schon im Voraus Realist genug, um zu wissen, dass ich die Außenseiterrolle einnehmen würde.“ Ob er noch einmal kandidieren wolle, womöglich schon bei der nächsten Landtagswahl im Herbst 2022, lässt der Vahlder offen: „Das muss die Zeit zeigen, ich bin mit meinen 33 Jahren in diesem Geschäft ja auch noch relativ jung.“

Was seine Freunde zu seinem Engagement in der Politik sagen? „Die unterstützen mich, wenn es bei uns nicht gerade um Themen wie Fußball oder Sport allgemein geht, so viel, wie es geht. Insbesondere im Landtagswahlkampf konnte ich mich zu 110 Prozent auf die Jungs und Mädels verlassen.“

Wie auch auf den aus der Region kommenden Bundespolitiker und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, den Koch persönlich sehr schätzt. „Ich habe mittlerweile viele Unterstützer und Vertraute, die mir gute Ratschläge geben – mit Lars an erster Stelle.“

Und so wirkt die Wiedersehensfreude zwischen den beiden Genossen, an diesem Abend beim gutbesuchten Grillfest der SPD Fintel-Vahlde, für den Beobachter auch nicht aufgesetzt, nein, da sind tatsächlich Sympathien im Spiel. Und das kommt in der Politik nun auch nicht alle Tage vor.