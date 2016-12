In einem Rutsch zum Kindergarten

Neubau mit zwei Krippen- und einer Ganztagshortgruppe

+ © Kläner+Ribke+Partner So soll Scheeßels neuer Kindergarten aussehen. Der Entwurf gewährt einen Blick auf den östlich gelegenen Eingangsbereich. © Kläner+Ribke+Partner

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Ein Stoppelfeld zwischen der L 130 und der Straße Fuhrenkamp. Hier, im Baugebiet „Vor dem Varel II“ am Scheeßeler Ortsrand, soll sie alsbald entstehen – eine neue Kindertagesstätte mit zwei Krippen- und einer Ganztagshortgruppe. Beschlossene Sache war der Bau ohnehin schon, jetzt galt es im gemeindlichen Jugend- und Sozialausschuss, die Ausgestaltung auf den Weg zu bringen.

Heinrich Hollmann steht die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. „Das ist ja richtig futuristisch“, entfährt es dem SPD-Ratsherrn beim Anblick der Planungsskizzen. Darauf zu sehen: Ein Gebäude mit Pult- und Flachdächern, die Fassade aus Verblendmauerwerk. Irgendwie modern. Irgendwie futuristisch. Noch ist das, was in einem Rotenburger Architekturbüro zur Reife gelangte, nicht mehr als eine Zeichnung. Doch schon bald, spätestens dann, wenn die Baugenehmigungsfrist für die zwei provisorisch eingerichteten Containerkrippen am Speckfeldweg abgelaufen sein wird, soll der Neubau stehen.

Die Frage, mit der sich nun der Fachausschuss in seiner jüngsten Sitzung konfrontiert sah: Soll die Einrichtung nach dem Verfahren eines ersten Bauabschnitts zunächst nur eine Kindergarten- und eine Krippengruppe beherbergen oder doch gleich in einem Rutsch, also mit zwei Krippengruppen, zur Fertigstellung gebracht werden? Möglich, stellte Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) in Aussicht, sei nach Absprache mit der projektbeauftragten Architektin jedenfalls beides – wenngleich die Verwaltungschefin sich klar zu einer „Fix-und-fertig“-Lösung bekannte. „In Anbetracht der Nachfrage sehe ich keine Alternative, als dass wir die Krippencontainer eins zu eins ersetzen werden müssen.“

Dem wollte Dirk Lange (CDU) nicht widersprechen. „Bei den Belegungszahlen sind wir in den Scheeßeler Einrichtungen bis unter die Decke voll“, untermauerte er die Relevanz. Die Betreuungssituation im Krippenbereich zu verschlechtern, das „können wir uns wahrlich nicht leisten.“ Dass der Bedarf vorhanden sei, steht auch für Detlev Steppat (SPD) außer Frage. „Deshalb sollten wir das auch in einem Rutsch durchziehen.“

Die Gefahr, zu wenig Plätze vorzuhalten, ist die eine Sache. Der finanzielle Aspekt eine andere. Denn würde ein Anbau zu späterer Zeit erfolgen, müsste ein Teil der bereits bis dato fertiggestellten Fassade wieder entfernt werden und die Gemeinde dafür rund 150.000 Euro mehr berappen, rechnete die Architektin Anette Kläner-Brandt vor.

Preiswert ist das Vorhaben ohnehin schon nicht. So belaufe sich ihrer Auskunft nach die Gesamtsumme auf rund 2,4 Millionen Euro – inklusive Außenanlagen, der technischen Gebäudeausrüstung, einer kompletten Inneneinrichtung sowie den Planungskosten. Ob für das Projekt Fördergelder fließen, sei noch nicht hieb und stichfest, ließ die Bürgermeisterin wissen. „Fakt ist aber, dass wir rund eine Million Euro mehr in den Haushaltsplan einstellen werden müssen, sollten wir alles auf einmal bauen.“

Dazu wird es nun auch kommen. Einstimmig brachte der Ausschuss das Projekt auf den Weg. Ob die Kindertagesstätte tatsächlich am Fuhrenkamp gebaut wird, bleibt allerdings abzuwarten. Schließlich, so Dittmer-Scheele, sei es es bei der Entwicklung des Gebietes durch eine Investorengruppe inzwischen zu einigen Veränderungen gekommen. „Der Bebauungsplan ist noch nicht beschlossen, das Verfahren muss noch fortgesetzt werden“, formulierte es die Bürgermeisterin kryptisch. Sollte die Gemeinde nicht alle notwendigen Einigungen erzielen können, bliebe immer noch die Option, den Baukörper notfalls an anderer Stelle zu errichten.