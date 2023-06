Bald gehts los: Hurricane-Aufbau geht in die finale Phase

Von: Ulla Heyne

Das Hurricane Festival am Wochenende wirft seine Schatten voraus. So gehen die Aufbauarbeiten auf dem Eichenring Scheeßel so langsam auf die Zielgerade.

Scheeßel – Von der Landstraße aus ist das Gelände am Eichenring dieser Tage manchmal nahezu unsichtbar. Aus der roten Staubglocke ragen Bühnengerüste, Funktürme und das große Zelt der White Stage hervor. Nach einem Windstoß sieht man auch die Armadas an Dixiklos, Fahrzeugen und Aufbauhelfern. Um die 500 sind es am Dienstag auf dem Hurricane-Gelände, „gefühlt werden es stündlich mehr“, meint Inga Rossbach vom Veranstalter FKP Scorpio.

Gemeinsam mit Jasper Barendregt ist sie derzeit gleichzeitig am Funkgerät, Handy, spricht mit Vertretern von Behörden, Gewerken und anderen Beteiligten vor Ort. Draußen bauen sechs Polizisten einen Funkmast auf, im Crew-Catering-Bereich für das Hurricane Festival schaut gerade das Gesundheitsamt vorbei.

Das Zelt mit der White Stage wurde um 90 Grad gedreht, um die Sicht auf die Hauptbühne nicht zu behindern. © Heyne

Hektik ist allerdings Fehlanzeige: „Wir sind voll im Plan“, vermeldet die Festival Production Managerin zufrieden. Das sah im Vorjahr noch ganz anders aus. Mangelnde Materialverfügbarkeit, Personalengpässe infolge der Pandemie und eine kürzere Vorbereitungszeit („Man wusste ja erst im März, dass es wirklich losgehen kann“, so Barendregt) – das alles ist Schnee von gestern. Die Kooperationen mit europäischen Personaldienstleistern haben sich bewährt. „Aber auch deutsche Produktionshelfer kommen wieder vermehrt zurück“, hat Rossbach festgestellt.

Jasper Barendregt hat trotz langer Tage gut Lachen. © Heyne

1200 Verkehrsschilder, 40 Kilometer Bauzäune, das Zelt der White Stage und Gastro-Stände: Bis auf die drei großen Bühnen, die noch vor zwei Wochen auf einem anderen großen Festival im Einsatz waren und hier noch wie schlafende Hunde am Boden liegen, scheint schon fast alles an Ort und Stelle. „Das täuscht“, sagt Barendregt, „wie immer arbeiten wir ‚just in time‘.“ In den nächsten Tagen geht es an die Innenausstattungen, die Sponsorencrews treffen ein, erste Bierleitungen werden an die Zapfhähne der insgesamt 50 Bars angeschlossen. Auf 700 Toiletten mit Wasserspülung, davon 100 im Infield, kommen 1 200 Dixi-Klos.

Hurricane Festival für Freitag nahezu ausverkauft

Die Zusammenarbeit zwischen Mitbewerbern habe sich verbessert, stellt Rossbach fest. „Nur so kann die gesamte Branche überleben. Auch, wenn die Tickets zwischenzeitlich nicht gerade reißenden Absatz fanden: Der Freitag ist kurz davor, ausverkauft zu sein. „Die angepeilten 78.000 Besucher werden es wohl werden“, frohlockt Barendregt. Geändert hat sich beim Layout im Vergleich zum Vorjahr nur Marginales: Das große Zelt wurde um 90 Grad gedreht, die „grünen“ Campingplätze nehmen mehr Raum ein, das Riesenrad steht an neuer Stelle, um neue Perspektiven zu bieten. Ansonsten setzt man auf Bewährtes, auch beim Layout.

50 Bars sollen den Durst der Besucher stillen – die ersten Zapfhähne sind schon angeschlossen. © Heyne

Und das ganz bewusst: „Die Besucher sollen hier ankommen und sofort das Gefühl haben: Das ist mein Festival“. Der so Hurricane-typische Staub wirbelt schon jetzt und macht den Crews zu schaffen, die Sprenger in Bereichen, in denen Hunderte von Fahrzeugen passieren, sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Am Wochenende selbst sollen zwei Wasserwerfer an den Übergängen zwischen den Hauptbühnen im Einsatz sein, dazu gibt es 20 Trinkwasserstellen mit 250 Wasserhähnen zum kostenlosen Befüllen der mitgebrachten Tetrapacks.

Hurricane Festival 2023: Aufbau kurz vor dem Abschluss Fotostrecke ansehen

Neu wird die Situation für Barendregt selbst: Erstmals wechselt er in leitender Funktion in den Nachtdienst, Kollegin Rossbach übernimmt die Tagesschicht. Stolz sei er schon, meint der Holländer, „schließlich habe ich sie ja zehn Jahre mit ausgebildet“. Gleichwohl: ein bisschen kratze es auch am Ego, ein Stück weit in die zweite Reihe zu treten, gerade, wenn es „alles gut gelaufen“ zu vermelden gäbe.

Einschränkungen im Busverkehr Aufgrund des Hurricane Festivals am Wochenende kommt es ab Donnerstag zu Einschränkungen im Busverkehr innerhalb der Gemeinde. So kündigt der Scheeßeler Bürgerbusverein an, dass sämtliche Fahrten am Freitag und Montag, 16. und 19. Juni, ausfallen. Der Finteler Bürgerbus fährt Scheeßel von Donnerstagnachmittag, 15. Juni, bis Montagvormittag nicht an. Betroffen ist auch der Schulbusverkehr: Somit werden von Donnerstag bis Montag, 12 Uhr, keine Busse auf der Landesstraße 131 zwischen Scheeßel und Westervesede verkehren, betroffene Linien werden über Bartelsdorf umgeleitet. In dieser Zeit ist die Straßensperre aufgrund des Festivals aktiv. Die Folge: Schulbusse können morgens verspätet bei der Schule ankommen, berichtet Eichenschulleiter Christian Birnbaum in einem Schreiben an die Eltern. Im Umkehrschluss bedeute es auch, dass die Busse nach Schulschluss am Donnerstag und Freitag womöglich verspätet abfahren und somit auch verspätet bei der Zielhaltestelle ankommen.

Von diesem Moment trennen die beiden noch fünf adrenalinschwangere Tage. Die nächste Herausforderung noch vor dem Eintreffen der ersten Besucher: die traditionelle Anwohnerführung am Mittwoch um 19 Uhr. Zu der rechnen die Veranstalter mit rund 500 Personen.