Die Pfunde müssen purzeln

Neujahrs-Zulauf ist für das Scheeßeler „Freedom“-Fitnessstudio deutlich spürbar

+ Alle Jahre wieder im Januar erleben die Studios einen regelrechten Fitness-Boom – auch im „Freedom“ wird ordentlich geschwitzt. - Foto: lw

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Ein paar Tage ist das neue Jahr erst jung, die guten Vorsätze entsprechend noch frisch – die Hochphase für Fitnessstudios. Auch im Scheeßeler „Freedom“ freuen sich die Betreiber über regen Zulauf. Bis in die Haarspitzen motiviert schlagen die Hobby-Sportler hier auf. „Bei uns ist locker zweimal so viel los wie sonst“, sagt das Studio-Chefdoppel Britta Gomme und Omar Juma Kanyoe. „Das fängt jetzt schon an, geht aber in der zweiten Januarhälfte und Anfang Februar erst richtig los“, so die Erfahrung der beiden.

Mario, der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat sich Einiges vorgenommen: „15 Kilo Gewicht müssen runter.“ So der Plan beim Jahreswechsel. „Nach und nach“, wiegelt er ab. „Dann ist das ohne weiteres möglich.“ Silvester 2017 möchte er sein Ziel erreicht haben. Bis dahin: Zwei- bis dreimal in der Woche Sport, dazu eine proteinreiche Kost: „Fisch, Fleisch, Shakes.“ Der 33-Jährige weiß, wovon er spricht. Seit vielen Jahren ist er Mitglied in der Muckibude am Helvesieker Weg. Aktuell sitzt er an einer Rudermaschine. 70 Kilo hat der Muskelmann draufgepackt. Jetzt folgen fünf Sätze à zwölf Wiederholungen. „Das stärkt den mittleren Rücken.“

Sixpack nicht nur bei Männern begehrt

Mario ist an diesem Nachmittag keineswegs allein. Um ihn herum wird geradelt, gesteppt, gestemmt, gepumpt. Schweiß fließt, keuchender Atem ist überall zu hören. Irgendwie muss das Weihnachtsessen ja wieder runter. „Man merkt, dass Januar ist“, sagt Gomme. Ein Großteil ihrer Klientel käme kontinuierlich, aber zu Jahresbeginn sei die vermehrte Nutzung, auch durch Neuanmeldungen, doch deutlich spürbar. „Die meisten, ob Bestandskunden oder Neumitglieder, machen auch keinen Hehl daraus, dass sie sich für das neue Jahr fest vorgenommen haben, mehr Sport zu treiben“, ergänzt ihr Geschäftspartner Kanyoe. Dass die Mehrzahl der Frauen dabei ein paar Kilos abnehmen möchte, und den Männern es vorwiegend darum geht, etwas Muskulatur aufzubauen, könne man pauschal gar nicht sagen, weiß der Trainer. Denn: „Auch Frauen mögen an sich einen Sixpack.“

So wie Katrin. Für sie sind gute Vorsätze kein Thema, treibt die 27-Jährige ohnehin regelmäßig Sport, achtet auf gesunde Ernährung. „Dann darf man sich zwischendurch auch mal etwas Süßes erlauben“, sagt die Arzthelferin.

Mit derart hohem Eifer sind nicht alle bei der Sache. Denn: „Ein Teil derjenigen, die zu Jahresbeginn bei uns trainieren, taucht nach einiger Zeit nur noch selten oder gar nicht wieder auf“, hat Kanyoe festgestellt. „Einigen fehlt einfach der Ehrgeiz. Sie sind zu ungeduldig und zu undiszipliniert“, erklärt er sich das Fernbleiben von Hantelbank und Laufband. Arbeit und Verzicht gehöre eben immer auch dazu. Als Fitnesstrainer könne man nun einmal nicht die Kühlschränke seiner Schützlinge durchleuchten oder diese zum Training tragen.

Bewegung auf Rezept

Eines bleibt nichtsdestotrotz festzuhalten: Die Fitnessbranche boomt – und das vor allem im medizinischen Bereich, weiß Gomme. „Mit dem 2015 verabschiedeten Präventionsgesetz gibt es Bewegung auf Rezept – das heißt, Ärzte können nicht nur Reha-Sport und Physiotherapie verordnen, sondern auch andere Bewegungsangebote, etwa in Fitnessstudios und Sportvereinen.“ Diese, sagt die 53-Jährige, würden von der Krankenkasse mittlerweile bezuschusst. „Klar, dass auch wir mit unserem Gesundheitsschwerpunkt davon profitieren.“