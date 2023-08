Sterbehilfe oder „Hun’nenhoff“: Hundetrainer schenkt Lebensfreude auf zwei Pfoten

Von: Ulla Heyne

Teilen

Der tägliche „Auslauf“ auf dem Hof wird sehnlichst erwartet. Auch ohne „Rolli“ sind die Hunde mit Handicap sehr mobil. © -

Viele Scheeßeler Hundehalter kennen Tom Bode als Trainer. Aber er ist auch auf „De Hun’nenhoff“ aktiv. Dort leben Hunde, die sich nur rollend fortbewegen können.

Scheeßel/Schneverdingen – Viele Scheeßeler Hundehalter kennen Tom Bode als Trainer auf dem Hundeplatz an der Bahn. Immer samstags bringt er Hunden, vor allem aber ihren Frauchen und Herrchen, das Einmaleins des guten Miteinanders bei. Was viele nicht wissen: Eigentlich hatte der Hundetrainer diesen Job schon 2015 an den Nagel gehängt. Doch: Er braucht das Geld.

Nicht für sich, sondern für mehr als 100 Mäuler, die es zu stopfen gilt. Und die leben auf dem „De Hun’nenhoff“, einem Gnadenhof für Hunde und einige andere Tiere. Und da läuft einiges anders, oder besser: rollt anders. Denn rund ein Viertel der Hunde dort sind querschnittsgelähmt oder haben durch einen Unfall Gliedmaßen verloren. Mit einem individuell angefertigten Rollwagen bekommen sie am Rande von Schneverdingen wieder Lebensqualität geschenkt.

Rollihunde sehen ungewöhnlich aus, stecken aber voller Lebensfreude

Das sieht und hört man, wenn Hofleiterin Saskia Wicke mit einigen anderen Helfern morgens erst die „Großen“ der „Teddys Gruppe“ („jede Gruppe ist nach einem Tier benannt“, so die designierte Nachfolgerin der Begründer Tom Bode und Usha Peters) und anschließende die kleineren Vertreter zum morgendlichen Auslauf auf dem Hof aufsattelt. Kaum im Geschirr, pesen die Hunde über den Hof. So ungewöhnlich der Anblick der Rollihunde, viele mit Windeln, so groß die Lebensfreude. Auch wegen dieses Anblicks macht es Bode und seine Mitstreiter so böse, wenn gut meinende Zeitgenossen fragen, warum man die Hunde denn nicht erlöse. „Wovon denn?“, fragt er dann zurück.

Tom Bode steckt seit mehr als zehn Jahren sein Herzblut in sein Lebensprojekt. © -

Fast ausnahmslos aus Rumänien kamen die ersten tierischen Mitbewohner des Paares mit dem großen Herzen und dem chronischen Loch im Portemonnaie. 800.000 Euro betragen die Kosten pro Jahr, Tendenz steigend seit Erhöhung der Tierarztkosten und des Tierfutters. Die 500.000 Euro aus Peters’ Tätigkeit als Ärztin mit eigenem Diagnostiklabor, die sie jährlich zuschießt, decken nicht alle Kosten. Seit rund vier Jahren nimmt der Gnadenhof in Reimerdingen nur noch Hunde aus der Region auf.

Der Bedarf ist groß, die Spezialisierung der 30 hauptamtlichen und etwa 20 ehrenamtlichen Mitarbeiter auf den Bau von Rollis für Hunde und den Umgang mit deren Beeinträchtigungen hat sich herumgesprochen. Oft heißt es bei Tierärzten: „Entweder Euthanasie oder der ,Hun’nenhoff‘.“ Die Entscheidung, ob noch ein weiterer Hund aufgenommen werden darf, ist eine schwere Last für Tom. „Denn eigentlich sind wir am Rand unserer Kapazitäten.“ Oft kann er nachts nicht schlafen, wenn er wieder einmal „Nein“ sagen musste und weiß, dass es für den betreffenden Hund das Todesurteil bedeutet.

„Emotionale Nötigung“: Notleidende Tiere nicht aufnehmen zu können, schmerzt

„Emotionale Nötigung“ nennt er das, wenn ihm die gezeigten Bilder nicht aus dem Kopf gehen. Ganz konkret wurde die Nötigung, als jemand seinen Hund vor dem Gelände an den Zaun gebunden hat. „Das ist ein Straftatbestand“, weiß der 64-Jährige und schüttelt den Kopf. Andererseits: Hinter vielen Fällen stecken tragische Schicksale. So auch bei den aus dem Landkreis Rotenburg vermittelten Tieren: Einer sollte vom neuen Lebensgefährten der Besitzerin vergiftet werden. Der Fall landete später vor Gericht.

Bei „Kismeth“ musste das Frauchen ins Krankenhaus; der Sohn kam mit dem Hund nicht zurecht. Alle Tierheime der Gegend hatten infolge der „Corona-Hunde“ Aufnahmestopps verhängt. Eine Weitervermittlung der Rollihunde ist nicht realistisch und auch gar nicht geplant, Und: Viele Hundehalter würden davor scheuen, ihrem gelähmten Hund dreimal am Tag die Blase auszudrücken. „Nach einiger Zeit hier sind einem die Hunde ans Herz gewachsen, die gibt man nicht einfach weg!“, so Bode.

Schneller als die Kamera erlaubt: Auch beeinträchtigte Hunde können neugierig sein. © Heyne

Eine Ausnahme würde er gegebenenfalls für „Hundeguru“ Martin Rütter machen, in dessen Sendung „Unvermittelt“ auch drei der beeinträchtigen Hunde vom „Hun’nenhoff“ vorgestellt werden. „Trotzdem: Wenn Martin uns als Reaktion auf die Sendung Interessenten schickt, würden wir uns die erst mal ganz genau ansehen.“

Der Umgang mit den Hunden, ihren Bedürfnissen und den individuell für jedes Tier gefertigten Geschirren will gelernt sein. Hofleiterin Saskia Wicker ist gelernte Friseurin. Sie hat genau die Kompetenzen vermittelt bekommen, die sie für den Job mit den Tieren braucht. Begleitet wird sie von Elke Pozdik. Die Tier-Physiotherapeutin mit eigener Praxis in der Nähe des Bodensees hospitiert eine Woche lang. Dabei erhofft sie sich nicht nur Erkenntnisse für die eigene Arbeit, sollte ein ähnlicher Fall einmal vorkommen, sondern möchte in ihrem Umfeld auch Spenden generieren. Und sie ist vielleicht einer der ersten Teile eines Netzwerks, von dem Bode träumt.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Rotenburg: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Bis jetzt mussten Interessenten von Rollwagen, die hier für Externe gefertigt werden, zum Vermessen kommen – für Hundehalter von weit weg ist das nicht immer machbar. In Zukunft könnte dies, wie auch die Klärung von Fachfragen und die Beratung, von geschulten Personen im Bundesgebiet übernommen werden. Schließlich lautet das Motto der Tierschützer: Helfen helfen. „Wir nehmen also nicht unbedingt Tiere auf, sondern lösen Probleme, die zu einer Abgabe führen könnten. Und da gibt es einige Möglichkeiten“, erklärt Bode. So kommen auf dem Hunnenhoff nicht nur die eigenen Hunde in den Genuss von Physio- und Wassertherapie, sondern auch Externe: „Die Hundehalter dazu befähigen, mit den Beeinträchtigungen ihres Hundes klarzukommen. Das ist das oberste Ziel.“