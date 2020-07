Petersens Mondfahrt

Langjährige Leiterin des Jeersdorfer Kindergartens verabschiedet sich in den Ruhestand

+ © Warnecke Das war‘s: Ina Petersen (l.) im Kreise von Ute Indorf (v.l.), der neuen Personalratsvorsitzenden, Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele sowie den Verwaltungsmitarbeitern Frank Thies und Stefan Behrens. © Warnecke

von Lars Warnecke schließen

Scheeßel – Keinen Handschlag, stattdessen Blumen, viele warme Worte und einen Reisegutschein zum Mond – für Ina Petersen (63) schlug am Montagmorgen der letzte Gong. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, nahm die Scheeßeler Verwaltungsspitze von ihrer langjährigen Mitarbeiterin doch im Physikraum der Beekeschule Abschied. Es sollte, nachdem die Erzieherin schon in der Vorwoche von den Kindern und Kollegen ihrer „Rappelkiste“, darunter auch einigen Ehemaligen, feierlich entlassen worden war, der letzte offizielle Akt vor ihrem Ruhestand sein. Und den, bemerkte Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU), habe sich die Nartumerin nach fast 38 Jahren, in denen sie im Dienst der Gemeinde gestanden habe, zunächst im Scheeßeler Beekekindergarten, ab 1996 dann als Leiterin der seinerzeit frischgebauten Jeersdorfer Einrichtung, auch redlich verdient. „Ich habe Sie durch ihren reichen Erfahrungsschatz immer als große Stütze erlebt“, wandte sich die Verwaltungschefin an Petersen, an der sie nicht zuletzt ihr offenes und direktes Wesen geschätzt habe. Dabei habe sie die Erzieherin, die auch 20 Jahre im Personalrat mitwirkte, als eine erlebt, die viel von sich selbst, aber auch von ihrem Team gefordert habe. „Ich finde das durchaus positiv“, so Dittmer-Scheele.