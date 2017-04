Hilfestellung für Ältere

Scheeßel - Von Ursula Ujen. Selbst für einen überzeugten Seniorenvertreter kommt einmal der Tag, an dem er sein Amt in jüngere Hände legen möchte: Für Peter Bitomsky, der 2003 den Scheeßeler Seniorenbeirat mit ins Leben gerufen hatte, war es nunmehr soweit. Allerdings lässt es sich der 76-Jährige nicht nehmen, den neuen Vorsitzenden Walter Jungfer bei dessen Vorstellungsbesuchen zu begleiten – und weiterhin für die gute Sache zu werben. Wie beim Seniorenkreis der St.-Lucas-Kirchengemeinde.

Auf Einladung von Judith Eikenberg vermittelte Bitomsky den Gästen ein Bild von den vielseitigen Aufgaben des Scheeßeler Beirats. Seit der Gründung vor gut 13 Jahren seien viele Ideen aufgegriffen, Vorhaben angeschoben und Aufgaben verwirklicht worden, erklärte er. Dass man nicht alle Ziele habe erreichen können, sei im politischen Alltag normal und ein weiterer Ansporn für die Ehrenamtlichen. „Keiner kann sich davor schützen, selbst Senior zu werden, auch kein Politiker“, erklärte Bitomsky augenzwinkernd.

Dass die Bevölkerung im Durchschnitt immer älter werde und man die politische Gewichtung anpassen müsse, das sei inzwischen auch in den Rathäusern angekommen. „Man hat mittlerweile eingesehen, wie wichtig und nützlich die ehrenamtliche Einbindung von Seniorenvertretern für die Orte ist.“

Auch in Scheeßel sei der demografische Wandel längst spürbar. „Am 1. Januar 2017 lebten hier 12 875 Einwohner, davon waren knapp 20 Prozent 65 Jahre und älter, rund zehn Prozent 75 Jahre und älter, fünf Prozent 80 Jahre und älter sowie 2,5 Prozent 85 Jahre und älter. Deshalb möchten wir auch ein richtiges Mitglied in den Fachausschuss entsenden dürfen“, so Bitomsky.

Bei den Senioren der Kirchengemeinde brauchte er keine Überzeugungsarbeit leisten, zumal sie laut eigenem Bekunden selbst von den Errungenschaften und Verbesserungen im Beeke-Ort profitieren würden. Als Beispiele nannte Bitomsky diverse Projekte in den Bereichen Verkehr und Sicherheit, Betreutes Wohnen und Tagespflege, Bürgerbus, Generationsfragen. Dem neuen Vorsitzenden Walter Jungfer wünschte er für seine Tätigkeit im Scheeßeler Seniorenbeirat viel Erfolg.