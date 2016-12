Personalkarrussel dreht sich weiter

Leitung der Flüchtlingsunterkunft am Helvesieker Weg wechselt schon nach kurzer Zeit erneut

+ Beim Einzug in die Unterkunft am Helvesieker Weg war für die Flüchtlinge die Welt noch in Ordnung. - Foto: Heyne

Scheeßel - Auf den ersten Blick wirkt die Lage ruhig am Helvesieker Weg – allein: In der Flüchtlingsunterkunft scheint keine Ruhe einzukehren. Nachdem die erste Leiterin sich nach kurzer Zeit auf eigenen Wunsch an eine andere Wirkungsstätte hatte versetzen lassen, leitet seit Mitte des Jahres Stephan Volkmer die Geschicke derer, die hier eine neue Bleibe gefunden haben. An seiner Seite: Die Sozialpädagogin Sylvia Doberentz-Tews. Die hat jedoch vor gut einer Woche unversehens ihre Kündigung erhalten.

Bereits im Vorfeld hatte es einen Sitzstreik einiger Bewohner gegeben, die so auf Missstände ihrer Situation hatten hinweisen wollen. Diese Blockade als Form der Unmutsbekundung war von der herbeigerufenen Polizei zeitnah und friedlich aufgelöst worden. Unter der Oberfläche aber brodelte es weiter. Im Umfeld wurden Vorwürfe wie Einschüchterung und Willkür bei der Behandlung laut.

Die gekündigte Mitarbeiterin versteht die Welt nicht mehr – sie wisse nicht, warum sie von einem auf den anderen Tag gehen musste. „Ich darf ja noch nicht mal mehr das Gelände betreten!“, äußert sie sich gegenüber unserer Zeitung. Gründe habe man ihr auf Nachfrage nicht genannt, weiter möchte sie sich bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses im Januar nicht äußern. Sie bedauert allerdings das Hausverbot: „So kann ich die Menschen auch ehrenamtlich nicht unterstützen – viele Bewohner sind extrem traurig.“

Auch beim Leiter der Unterkunft Stephan Volkmer: Eine Mauer des Schweigens. Er verweist auf den Betreiber, die Human-Care GmbH. In der dortigen Pressestelle nimmt Jacqueline Schultz wie folgt Stellung:

Frau Schultz, nach der Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft am Helvesieker Weg im Februar 2016 war es bereits im Sommer zu einer Umbesetzung der Leitung gekommen. Nun wurde bekannt, dass auch die zweite Leiterin des Heims nicht mehr im Amt ist. Ist da der Wurm drin?

Jacqueline Schultz: Bei der Kündigung von Frau Doberentz-Tews handelt es sich keineswegs um eine fristlose, sondern um eine fristgerechte, also ordentliche Kündigung unter Beachtung der gesetzlichen Frist. Ihr Nachfolger Herr Volkmer ist diplomierter Sozialpädagoge und leitet die Einrichtung – ebenso wie seine Vorgängerin – mit großem persönlichen Engagement. In seiner Funktion fördert er in vorbildlicher Weise die Integration der Bewohner vor Ort. Vor diesem Hintergrund ist uns Ihre Andeutung eines negativ besetzten Klimas völlig unverständlich und in keiner Weise nachvollziehbar.

Aus informierten Kreisen ist zu hören, dass einige Flüchtlinge sich nicht angemessen behandelt gefühlt haben. Es war von Einschüchterung und Angst die Rede. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Steht der Sitzstreik vor einigen Monaten auch mit der Kündigung im Zusammenhang?

Schultz: Bei dem von Ihnen erwähnten Sitzstreik vor einigen Monaten handelt es sich um ein Ereignis, das sich nicht auf die Rahmenbedingungen in der Scheeßeler Unterkunft bezog. Mit der Aktion wollten einige Flüchtlinge, vorwiegend arabischer Herkunft, auf die mangelhafte Bearbeitung ihrer Asylanträge aufmerksam machen. Die Polizei nahm seinerzeit vor Ort Gespräche auf und vermittelte. Der Protest verlief nach Angaben der Ordnungshüter friedlich und problemlos.

Wie geht es jetzt weiter im Helvesieker Weg?

Schultz: Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir uns zu weiteren arbeitsvertraglichen Einzelheiten öffentlich nicht äußern werden. Dies erfordert allein schon unsere Fürsorgepflicht als Arbeitgeber.