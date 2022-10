Person in Silo eingeschlossen: „Der Mann hatte großes Glück“

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Donnerstagabend nach Scheeßel im Landkreis Rotenburg gerufen. Dort war eine Person in einem Silo gefangen.

Scheeßel – Der Notruf ging bei der Feuerwehr am Donnerstagabend ein: „Eingeschlossene Person in einem Silo“. Als die Einsatzkräfte auf dem Bauernhof in Scheeßel am Finteler Weg eintrafen, war der Rettungsdienst bereits vor Ort, die Person bereits befreit. Eine Zeugin zu kreiszeitung.de: „Dem Mann war bei Putzarbeiten in dem Silo die Kniescheibe rausgesprungen. Er konnte sich deshalb nicht mehr selbst befreien.“

Nachdem die Notärztin die Person mit Schmerzmitteln versorgt hatte, gelang es dem Team des Rettungsdienstes und weiteren Helfern, die auf dem Hof waren, die Person zu befreien und in den Rettungswagen zu transportieren, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Scheeßel in einer Pressemitteilung.

Person in Silo in Scheeßel eingeschlossen: Es war leer – sonst wäre der Mann von Futtermittel begraben worden

Sprecher Thomas Opitz: „Der Mann hatte großes Glück, dass er nicht begraben wurde, in dem Silo wird normalerweise Futtermittel gelagert, diesmal war es leer.“

Weitere Einsatzmeldungen von Feuerwehr und Polizei aus der Region: Bei einem Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße in Harpstedt (Landkreis Diepholz) wurden zwei 21-Jährige am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Und: Auf der A1 bei Bremen kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem tödlichen Unfall-Drama: Ein Lkw war in eine Gruppe Bauarbeiter gefahren.