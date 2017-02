Liederabend „Feuer und Flamme“ mit Pauken und Trompeten

Westeresch - „Feuer und Flamme“, die zehnte: Mit einer attraktiven Mischung aus Musik, Comedy und Literatur soll am Freitag, 24. Februar, an die Liederabende der vergangenen Jahre angeknüpft werden.

Das hat sich der Rotenburger Rotary-Clubs „Wümmeland“, in dessen Händen einmal mehr die Organisation liegt, auf die Fahnen geschrieben. Beginn des Programms ist um 20 Uhr im Westerescher Hof. Karten für die Veranstaltung sind zum Preis von 20 Euro direkt über die Gaststätte zu beziehen (Telefon 04263 / 9854868) oder in Müller’s Buchhandlung an der Goethestraße in Rotenburg.

Mitwirkende seien dieses Mal auch Künstler, die sich so nur für diesen Abend formiert hätten, heißt es in einer Mitteilung der Rotarier. Als Lokalmatador werde „Elmar Gunsch aus Westeresch“ alias Reinhard Wahlers auftreten. Des Weiteren das Duo Emmet Ray um den Gitarristen und Singer-Songwriter Johannes Park. Der, lassen die Veranstalter wissen, werde sowohl eigene Stücke als auch Coverversionen zu Gehör bringen.

Am zweiten Programmteil dürften wohl vor allem Freunde lauter und wuchtiger Klänge Gefallen finden: Mit der Super Rabatzki Brassband aus Kiel haben die Verantwortlichen eine Blaskapelle verpflichtet, die mit mindestens sechs Bläsern, drei Trommlern und einem Sänger aufwartet, um dem Publikum Hits der letzten Jahrzehnte zu präsentieren.

Das Repertoire, ist der Homepage der Band zu entnehmen, reicht vom alten Rock‘n‘Roll-Gassenhauer über Discoklassiker und funky Songs bis hin zu aktuellen Charterfolgen. „Für empfindliche Ohren wird auf alle Fälle Ohropax empfohlen“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Eine Auswahl an Speisen und Getränken sowie eigens komponierte Lichteffekte runden die Veranstaltung ab. Der Reinerlös des Liederabends ist natürlich wieder für einen caritativen Zweck bestimmt.

lw