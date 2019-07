Parole Platt

Scheeßel – Wenn Lukas Diaz mit seinem Freund im Supermarkt oder im Schwimmbad schnackt, erntet er gelegentlich verwunderte oder neugierige Blicke. Beim Gespräch vor ein paar Jahren im Museum mit seiner Mutter wurden die beiden direkt angesprochen: „Ist das Plattdeutsch?“ Es ist, „auch, wenn Wörter wie Tewa oder Lewa, also Teller oder Euter, eher wie Suaheli klingen“, grinst der 13-Jährige. Seit er sechs ist, spricht der Eichenschüler mit seiner Mutter Platt, später auch mit einem Freund und dessen Brüdern. Ob das bei den Mitschülern cool oder uncool ist? „Also, ich find‘s cool!“, meint der Wohnster selbstbewusst.

Unlängst hat er wie mehr als 2 000 andere Schüler im Altbezirk Stade am Bezirksentscheid des plattdeutschen Vorlesewettbewerbs der Landesschulbehörde in Kooperation mit dem Landschaftsverband Stade teilgenommen. Unter den Mitstreitern der Eichenschule waren auch Jule Behrens (16) und Fabian Lang (10). Während Platt für Lukas fast eine Muttersprache ist, haben die Zehntklässlerin und der Fünftklässler familiär wenig bis keine Berührungspunkte mit dem Plattdeutschen. „Ich find‘s klasse, dass man das alte Deutsch noch raushört und es trotzdem eine ganz andere Sprache ist“, meint Jule, deren Opa noch aktiver Sprecher ist. Selbst zum Platt ist sie über eine AG in der Grundschule gekommen. Das gab es an der Grundschule Lauenbrück bei Fabian nicht. Trotzdem hat er als Drittklässler bereits einmal am alle zwei Jahre ausgetragenen Wettbewerb teilgenommen und einen zweiten Platz auf Bezirksebene gemacht. Für ihn ist Platt fast wie eine Fremdsprache: „Beim ersten Mal Lesen versteht man noch nicht alles, bei einigen Wörtern muss man nachfragen.“ Genau diese ungewöhnlichen Begriffe sind es, die für Lukas den Reiz der Sprache ausmachen: „Kintäken wie Hase oder Swinigel für Igel – das ist doch klasse!“, findet er. Jules Lieblingswort: „Hulbessen – ein heulender Besen ist doch passend für einen Staubsauger!“

Alle sind sich einig: In den Schulen könnte und sollte das Plattdeutsche mehr gefördert werden. Eine Platt-AG gibt es an der Eichenschule schon seit Längerem nicht mehr. Aus Lukas‘ Mutter Rieke Klindworth, die alle zwei Jahre die Teilnahme interessierter Schüler am Vorlesewettbewerb koordiniert und auf Wunsch bei der Vorbereitung unterstützt, bedauert dies: „Ich würde gern eine Plattdeutsch-AG anbieten, aber es gibt kein Stundenkontingent dafür, sodass man es ehrenamtlich machen müsste.“ Die Teilnahme am Wettbewerb ist für alle drei Schüler jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung: „Gut, dass es angeboten wird – da kann man einfach mal gucken, wie weit man kommt“, meint Jule.

Sie und Fabian haben es bis zum Bezirksentscheid in Tarmstedt gebracht. Für Lukas ging die Reise sogar noch weiter. Er durfte zum Landesentscheid nach Hannover fahren. Im Gepäck hatte er, wie in vorigen Runden, einen rund vierminütigen Auszug aus „Harry Potter“ – die Version auf Platt hatte seine Mutter von einer ihrer Klassen geschenkt bekommen. Als er Harry und Hagrid im NDR-Funkhaus platt schnacken ließ, vereinten sich für ihn zwei Leidenschaften: Potter und Platt. Das kam auch bei der Jury an: Mit seinem Vortrag holte sich der Achtklässler – sehr zum eigenen Erstaunen und dem seiner Mutter, glatt den ersten Platz auf dem Siegertreppchen. hey