Parallelen zwischen Film und Leben

Scheeßel – Mittwochabend, die Flüchtlingshilfe zeigt einen Film; der Titel: „Der Gast – von Aleppo nach Istanbul“. So weit, so wenig außergewöhnlich. Dieses Attribut kommt erst ins Spiel, wenn man in der ersten Reihe Rawan Skef sitzen sieht, eine der beiden Hauptdarstellerinnen. Nachdem die Schülerin gemeinsam mit ihrer Familie schon Festival-Aufführungen des mehrfach preisgekrönten Streifens der türkischen Regisseurin Andaç Haznedaroglu in Mannheim, Ulm und Stuttgart beigewohnt hatte, hat die Zwölfjährige dieses Mal einen ungleich kürzeren Weg: Nach eineinhalb Jahren im Flüchtlingscampus am Helvesieker Weg wohnt die Beekeschülerin mit ihrer Mutter und den beiden Brüdern in Abbendorf.

Vorstellen mag sich das Mädchen mit den ausdrucksvollen dunklen Augen nicht; „im Film bist du nicht so schüchtern“, konstatiert Paul Göttert von der Flüchtlingshilfe. Der erste Vorsitzende nimmt vorweg, wie es nach Istanbul – nicht nur Endpunkt der Handlung auf der Leinwand, sondern auch die einjährige Zwischenstation der Skefs aus Aleppo – weiterging: Zu Fuß ging es nach Griechenland, es folgten sechs Wochen in zwei Gefängnissen, anschließend eineinhalb Jahre in einem Camp bei Saloniki, weitgehend ohne Geld. Schulunterricht gab es, wenn überhaupt, einmal in der Woche. „Eine schwierige Zeit“, hatten Mutter und Kinder Göttert vorab im Interview erzählt. Der Satz im Film „eigentlich wäre ich lieber tot“, auch er fiel wohl im richtigen Leben. Verwandte, die in Bremerhaven gelandet waren, schickten Geld für den Flug nach Brüssel. Nach drei Monaten in Camps in Bremen, Oldenburg und Bad Fallingbostel kamen sie nach Scheeßel. Bruder Ibrahim, ebenfalls Beekeschüler, musste schon früh die Rolle des Familienoberhaupts übernehmen, nachdem der Vater bei einem Bombenangriff ums Leben kam. Schon in Syrien hatte er ab dem Alter von zwölf Jahren gearbeitet.

Es ist nicht Rawans eigene Flucht, die auf der Leinwand geschildert wird, doch die Parallelen sind unverkennbar: Von Aleppo nach Istanbul, dort in einer Wohnung versteckt, das Geld für die Flucht wird geklaut, die Flüchtlinge landen auf der Straße, schlafen unter Pappkartons. Die Witwe mit den drei Kindern ist mittellos, bis in der Übergangsschule eines Waisenhauses, wo sie untergekommen sind, nach Protagonisten für ein Filmprojekt gesucht wird. Rawan, damals zehn Jahre alt, spricht vor – und wird genommen. Die türkische Regisseurin wird der Familie bei ihrer weiteren Reise helfen und später sogar in Scheeßel besuchen.

Die Grausamkeit und Kälte der Millionen-Stadt Istanbul, die Ungewissheit, der Krieg, der die Menschen zum Spielball von Schleppern und Abzockern macht, Verzweiflung, Hunger und Krankheit, all das erlebt Rawan alias Lina, die sich mit ihrer kleinen Schwester einer Nachbarin anschließt. Trotz allem malt der arabischsprachige Film mit deutschen Untertiteln ein lebensbejahendes Bild. Etwa, wenn Lina und ihre Freundin, die später zwangsverheiratet wird, sich zum ersten Mal schminken oder mit Jungen anbändeln, oder wenn sie inmitten der Schlafstadt aus Pappkartons im Park eine Runde kickt. Dieser Spagat ist auch der großartigen Präsenz der jungen Syrerin zu verdanken, die sich vor der Kamera als echtes Powerpaket und Naturtalent erweist. Am Ende des Films reicht das Geld nicht, um die provisorische Familiengemeinschaft von der Türkei über das Meer zu bringen. Die Nachbarin, die zuweilen mehr Halt in den beiden Kindern findet als umgekehrt, bleibt am Strand von Bodrum zurück. Am Ende werden bei mehr als einem der rund 100 Zuschauer Taschentücher gezückt. In die Betroffenheit mischt sich Ehrfurcht vor der schauspielerischen Leistung, aber auch dem gemeisterten Schicksal im echten Leben. Eins der Kernmotive: „Ich will doch nur nach Hause“, Göttert greift es in seinem Schlussplädoyer auf: „Lasst uns auf diese Menschen zugehen und ihnen ein Zuhause bieten.“ hey