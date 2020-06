Ostervesede setzt auf Smileys

Ostervesede – Anwohner der Benkeloher Straße in Ostervesede sehen bald jede Menge Smileys, und das nicht nur im Internet. Ob die große Tafel, die in den kommenden Wochen auf Höhe des Dorf-Kindergartens installiert wird, eher glückliche oder traurige Gesichter zeigt, hängt von den Autofahrern beziehungsweise deren gefahrener Geschwindigkeit ab.

Schon vor einiger Zeit sei der Wunsch an den Ortsrat herangetragen worden, an dieser Stelle ein stationäres Geschwindigkeitsmessgerät zu installieren, berichtete Ortsbürgermeister Andreas von Fintel in der jüngsten Ortsratssitzung. Wenn es gut laufe, sollte die Anlage in zwei Wochen eingebaut und funktionstüchtig sein, hieß es vonseiten der Gemeinde. Allerdings sei die Anzeige nicht ständig angeschaltet: „Wenn sie dunkel ist, ist das Gerät nicht etwa kaputt, aus oder auf Standby“, erklärte Gemeindevertreter Stefan Behrens, sondern es erfolge eine verdeckte Tempoermittlung: „Wir wollen auch wissen, wie die Geschwindigkeiten sind, wenn die Leute denken, es wird nicht gemessen.“

Auf die Frage eines Einwohners, wie lange der Einsatz der Anlage vor Ort vorgesehen sei, erklärte von Fintel: „Das ist als dauerhafte Einrichtung geplant.“ hey