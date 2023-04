Ostervesede muss weiter auf Sanierung warten

+ © Heyne Das „Facelifting“ für den Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses Ostervesede wird in Zeiten knapper Kassen erneut verschoben. © Heyne

Gute und schlechte Nachrichten sowie vieles zu besprechen gab es während der jüngsten Zusammenkunft des Ortsrats. Vor allem das Engagement der Ortsansässigen kam dabei gut an.

Ostervesede – Die Summe des Ganzen liegt in vielen Details – so jedenfalls könnte das Fazit des jüngsten Ortsrats Ostervesede lauten. Wirklich neue Themen gab es kaum, dafür jedoch zahlreiche Punkte, die die Mitglieder des Ortsrates, aber auch die rund zwei Dutzend erschienenen Bürger, immer wieder umtreibt. Hier die Beschlüsse und Themen im Einzelnen:

Weiter warten auf den Vorplatz

Scheeßels stellvertretender Bürgermeister Stephan Behrens freute sich, dass mit Andrea Bartels nun eine in Ostervesede beheimatete Hauswartin für das Dorfgemeinschaftshaus gefunden werden konnte. „Man kann feststellen, dass sich Ortsansässige mehr engagieren.“ Ortsbürgermeister Andreas von Fintel bedankte sich in Anspielung an deren vorige Tätigkeit an einer Schule im Dienst der Gemeinde: „Danke, dass ihr sie freigegeben habt.“

Weniger Freude herrschte angesichts der nicht zum ersten Mal verschobenen Sanierung des DGH-Vorplatzes. „Das tragen wir jetzt seit mehr als zehn Jahren vor uns her“, so von Fintel. Aus dem Ortsrat kam die Anmerkung, man habe gehofft, gerade angesichts der angebotenen Eigenleistung zum Zuge zu kommen. Behrens vertröste im Hinblick auf das Haushaltsdefizit. „So ein Ensemble ist uns gut und teuer und ohnehin nur in einer Einheitsgemeinde denkbar: Es verursacht Kosten von 68 000 Euro im Jahr.“ Darüber hinaus wies er auf die anstehende Überarbeitung der Nutzungsbedingungen hin, die zuletzt 2008 aktualisiert worden seien. Neben Entgelten stünden auch bestimmte Formulierungen zur Disposition, die bisher zu Auslegungsproblemen geführt hätten. Seine Bitte: „Engagiert euch, wir brauchen eure Anregungen.“

Neue Bäume auf dem Friedhof

Dort, wo später einmal einen Urnenplatz unter Bäumen entstehen soll, wurden zwei neue Buchen gepflanzt, wie von Fintel vermeldete. Eine löcherige Kiefernhecke sei von den „Veeser Trechtmakers“ entfernt worden. Als Ersatzmaßnahmen sollen laut von Fintel die Wege fortgeführt werden, ferner entsteht eine Rasenfläche zur unkomplizierten Pflege. „Und das alles ehrenamtlich – das entlastet das Budget und die Rentner sind von der Straße“, wie der Ortsbürgermeister zur allgemeinen Heiterkeit augenzwinkernd verkündete. Sein Appell, wegen der Brandgefahr auf unbewachte Grablichter zu verzichten, war nicht neu – zum ersten Mal in dieser Runde äußerte er hingegen den Wunsch an die Nutzer, die Grabstellen als Grünanlagen anstelle reiner Steingärten zu gestalten.

Geld für die Sonnenbank

Die Idee einer je nach Sonnenstand drehbaren Holzliege im Ort war schon älter – der Erlös eines im Rahmen des Buurnreken versteigerten Ortsschilds von 390 Euro soll in die Anschaffung einer solchen Bank in einer Gesamthöhe von 1 400 Euro zugute kommen. Die dort im Umfeld der bereits vorhandenen Bank immer wieder geparkten Autos waren Thema der Einwohnerfragestunde: „Die gehören nicht aufs Privatgrundstück – ist das nicht durch Pfähle und Schild zu verhindern?“, so ein Einwohner. Ein anderer verwies auf dort am Boden nistende Vögel. Dazu von Fintel: „Das Thema haben schon mal gehabt, es ist schon wesentlich besser geworden.“ Grundsätzlich gelte jedoch: „Das ist Privatbesitz, da sind uns die Hände gebunden.“

Banner gegen Atommüll

Seit Längerem machte ein Banner zwischen der Mühle dem Ortsschild Ostervesede auf die ablehnende Haltung der Ortschaft gegen ein mögliches Atommüllendlager aufmerksam. Nun sei durch die zwischen den Orten vorherrschenden starken Winde bereits das zweite Exemplar verschlissen. Von Fintels Vorschlag: „Wir sollten es erstmal nicht ersetzen, lieber wie in Wohlsdorf einen entsprechenden Hinweis im Ort.“ Gerade angesichts des langen Entscheidungszeitraums von vielleicht 20 Jahren nutze sich die Form der Darstellung per Banner ab.

Brücke renoviert

Rund zehn bis 15 Prozent der Wirtschaftswege von Ostervesede seien für Baum- und Strauchschnitt vorgesehen. „Die Gemeinde hat das vollumfänglich gemacht, dafür vielen Dank“, so von Fintel. Ebenfalls dankbar zeigte er sich für die Teilrenovierung der maroden Brücke beim Graben Im Vieh – hier habe die Gemeinde 50 Prozent der Brücke erneuert, nachdem die andere Hälfte schon vor einigen Jahren instand gesetzt worden sei, „somit haben wir jetzt eine runderneuerte Brücke“.