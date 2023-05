Ostervesede empfängt Delegation aus dem lettischen Smarde

Von: Ulla Heyne

Teilen

Der Bürgermeister beim Baggern: für die Teilnehmer der lettischen Delegation ein willkommenes © Heyne

Gegenseitiges Lernen, miteinander sprechen, Spaß haben - seit mehr als 30 Jahren besteht der Austausch zwischen den Ortschaften Ostervesede und dem lettischen Smarde. Durch die Pandemie kam es zu einer Pause, doch nun konnten alle gemeinsam ein buntes Programm erleben.

Ostervesede – Fünf Tage lang besuchten sie Betriebe, Institutionen und den Scheeßeler Museumstag, ließen sich bei Norix in die Kunst der Lackherstellung einweisen, bestaunten die dicke Stahltür zu den Tresoren in der Sparkasse und saßen abends gesellig mit ihren Veeser Gastgebern zusammen, lachten und speisten viel. Das Programm, das Elke und Friedhelm Meyer zusammen mit Sigrid Ruschmeyer und Friedhelm Lohmann für die knapp zwei Dutzend Gäste aus der lettischen Partnergemeinde Smarde zusammengestellt hatten, konnte sich sehen lassen. „Wir achten auf eine Mischung aus wirtschaftlichen, sozialen und touristischen Programmpunkten, richten uns aber selbstverständlich auch nach den Wünschen unserer Gäste“, erzählt Elke Meyer, deren eigenes Anliegen, einen Kindergarten zu besuchen, beim letzten eigenen Besuch 2017 erfüllt worden war.

Viele Eindrücke gesammelt

Dann kam Corona – die früher turnusmäßig alle zwei, später alle drei Jahre, erfolgten wechselseitigen Reisen mussten zweimal verschoben, das Programm angepasst werden. „Gerade im sozialen Bereich geht einiges Geplantes nicht mehr“, weiß Mitstreiterin Ruschmeyer. Die Tagespflege ist für Besucher ebenso tabu wie das Krankenhaus. Nichtsdestotrotz ist Gundars Vaza – früher Bürgermeister von Smarde, heute nach einer Gebietsreform und Schaffung einer fast zehn Mal so großen Einheitsgemeinde mit 47 000 Einwohnern, mehr als zufrieden. „Herzlich, gut vorbereitet – wie immer“, meint der Lette, der selbst seit 1997 vier Mal hier war – getoppt noch von seinem heutigen Stellvertreter Imants Valers, der von Anfang an dabei ist und seit 1991 wohl an die 30 Mal, auch aus anderen Anlässen, hier war – und im Grunde die Ehrenbürgerschaft von Vees verdient hätte, wie gern gescherzt wird.

Seit 30 Jahren pflegen die Ortschaften Ostervesede und Smarde mit gegenseitigen Besuchen den Kontakt. © Heyne

Der erste Besuch des von dem inzwischen verstorbenen Hinrich Trochelmann mit initiierten Städtepartnerschaft in der kleinen lettischen Ortschaft diente eigentlich dem Zweck, die ordnungsgemäße Übergabe der dorthin gespendeten Landmaschinen zu überwachen, erinnert sich Lohmann. Daraus sind in mehr als 30 Jahren gute Verbindungen, in einigen Fällen sogar Freundschaften geworden.

Die Osterveseder können bei Betriebsbesichtigungen wie die von Atlas von der Wehl mit praktischen Übungen punkten. © Ulla Heyne

So ist für Vaza das größte Highlight der Reise nicht das Baggern in der „Sandkasten für große Jungs“ bei Atlas van der Wehl in Lauenbrück, nicht der von vielen gewünschte Ausflug nach Hamburg. Sondern das „Zusammenkommen von Menschen, die gemeinsame Zeit, die Herzlichkeit.“ Inzwischen begegnen sich die Einwohner beider Gemeinden auf Augenhöhe. „Wir ticken ähnlich, haben eine ähnliche Mentalität und Kultur.“

Völkerverständnis gefördert

Neben der Völkerverständigung, die für Ortsbürgermeister Andreas von Fintel „gerade in diesen Zeiten so wichtig ist wie nie“, geht es auch um den Transfer von Wissen und Ideen. Beim Besuch des Windparks fragen die Teilnehmer der 23 Köpfe zählenden Reisegruppe sehr konkret nach – in Lettland stoßen 22 geplante Windkraftanlagern auf Ablehnung, der Fall ist vor Gericht. „Wir können viel voneinander lernen“, meint Vaza. Die Themen sind ähnlich: etwa die Schließung und Zentralisierung von Schulen angesichts des Rückgangs der Geburtenzahlen.

Bei den beiden administrativen Gebietsreformen habe man wertvolle Hinweise nach Lettland mitgenommen: „Dank eingehender Gespräche mit Renate Bassen wussten wir genau, was vorab noch zu tun war.“

Einseitig ist der Informationsfluss jedoch keineswegs: „Bei uns gehen viele Entwicklungen schneller, zum Beispiel die Digitalisierung“ – das teilweise schlechte Internet hier hätte die Gäste gewundert. Und auch das politische Geschehen wird in Gesprächen nicht ausgespart – beide Seiten suchen den Diskurs, auch wenn man in puncto Russland nicht immer einer Meinung ist.

Dolmetscherin hilft beim Verständnis, beide Seiten suchen den Diskurs

Für Dolmetscherin Olga Balode, die dieser Tage angesichts langer Tage und Nächte fast rund um die Uhr im Einsatz ist, war der berührendste Moment der Reise der Besuch des örtlichen Friedhofs. Dort sind inzwischen sechs der regelmäßigen Austausch-Teilnehmer begraben, „die Gruppe unserer Freunde, die wir hier besuchen, wird immer größer“, erinnert sie sich an den emotionalen Moment.

Es hapert mit dem Nachwuchs, den es braucht, um eine Partnerschaft (Tukums pflegt 23, die zu zwei russischen Städten wurden zu Kriegsbeginn von lettischer Seite gekündigt) am Leben zu erhalten. Ihre Tochter ist mit 36 eine der jüngsten Teilnehmerinnen; genau wie Meyers Töchter war sie schon von Kindesbeinen an dabei. Viele sind es nicht, die aus dieser Generation „nachwachsen“. Auch wenn sich an den offenen Abenden im Dorfgemeinschaftshaus nur wenig jüngere Osterveseder blicken lassen, hat von Fintel dennoch Hoffnung, dass die Freundschaft der Partnergemeinden weitergeführt wird: „Einige sind erstmals als Gastgeber dabei – vielleicht folgen sie der Gegeneinladung in drei Jahren“, so seine Hoffnung.

Die Gäste haben am Ende der Woche die Rückfahrt angetreten, Reisebus, Köpfe und Herzen voller Eindrücke, Begegnungen und Erinnerungen – und einigen Kilos mehr nach dem vielen guten Essen, wie Vaza beteuert, um mit einem Augenzwinkern hinzuzufügen: „Freundschaft fordert auch Opfer.“