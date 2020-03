Westeresch – Einen ganzen Ordner füllen allein die Presseberichte über den vor 20 Jahren gegründeten Dörpsverein. Wenn Reinhard Wahlers, Herrmann Röhrs und Ernst Volkmer gemeinsam am Tisch in der Stube des Westerescher Hofs sitzen, können sie sich auf die Schultern klopfen. Ohne den Dörpsverein, zu dessen Vorstand sie seit der Gründung im Dezember 1999 gehören, würde es „das hier“ alles nicht geben, meint Wahlers. Seine Handbewegung schließt nicht nur das damals nach vielen Verhandlungen und noch mehr Eigenarbeit renovierte Gebäude des Gasthauses ein, sondern auch das ein Hektar große Gelände, auf dem der Tennisverein seine Heimat gefunden hat.

Das gilt auch für zahlreiche kulturelle Veranstaltungen: „Feuer & Flamme“ oder die vom „W‘escher Kult“, einer „Untergruppe“ des Vereins organisierten Shows, hätten ebenso wenig ein Zuhause wie der alljährliche Tannenbaumverkauf – ja, sogar die „Maisfeldfete“ würde es vielleicht gar nicht geben, „denn hier werden beim Bierchen viele neue Ideen gesponnen“, weiß Volkmer. Dass ein Dorf ohne Mittelpunkt keine Zukunft hat und es „ohne Zentrum keine Gemeinschaft gibt“, wie Wahlers es formuliert, war den Dreien und ihren langjährigen Mitstreitern im Vorstand Matthias Baden, Ulrike Klatt und Jens Schülermann schon damals klar.

Aus der Idee, ein eigenes Dorfgemeinschaftshaus zu bauen, wurde bald das Konzept, den Westerescher Hof, damals kurz vor der Aufgabe, zu retten, denn: „Zu Beerdigungen oder Erntefesten irgendwo anders hinzumüssen, das fühlte sich nicht richtig an,“ erinnert sich Wahlers. Die Übung gelang: Die Fördergelder aus dem Dorferneuerungsprogramm flossen in einen Zuschuss zum Kauf der Gaststätte, der Rest der stolzen Summe von 740 000 DM nahm der Verein als Kredit auf. Mehr als 1 000 Stunden Eigenleistung, und die ehemalige Kneipe war wieder in Schuss.

Anfangs sei es etwas unrund gelaufen, meint Röhrs, „nach einigen Pächterwechseln sind wir seit zehn Jahren in ruhigen Fahrwassern, auch finanziell.“ Was nicht heißt, dass nicht genug zu tun wäre: Bei alter Bausubstanz wie dieser gibt es immer etwas zu renovieren und erneuern, wie vor einigen Jahren das Dach oder unlängst der Abwasserkanal. Als nächstes ist der Saalboden dran.

Doch damit nicht genug: Die Aktionen, an denen sich regelmäßig nicht nur Mitglieder beteiligen, umfassen auch die Gehölzpflege, Biotopschutz und gemeinsame Laubharkaktionen, von denen die Einwohner nicht nur per Rundbrief und E-Mail, sondern vor allem per Mundpropaganda erfahren. Und neben einer Kulturszene haben sich unter dem Dach des Vereins einige Gruppierungen zusammengefunden, darunter ein offener Singkreis mit Repertoire vor allem aus der „Mundorgel“, eine Fahrradgruppe, die im Sommer wöchentlich 20 bis 50 Kilometer in gemütlichem Tempo absolviert, sowie ein wöchentlicher Lauftreff. Nur das Vorhaben eines Jugendtreffs und Seniorentreffs mit Sportraum im alten Schweinestall, seit 2016 in der Pipeline, liegt seit 2018 vorerst auf Eis – „es ist einfach zu teuer“, weiß Röhrs.

Auch wenn die Zahl der Mitglieder konstant um die 100 liegt und auch immer wieder jüngere Mitglieder der 400-Seelen-Gemeinde dazu stoßen, macht sich der Vorstand doch Gedanken um die Nachfolge: „Wir hoffen, dass junge Leute nachwachsen und den ideellen Wert unserer Dorfmitte erkennen“, wünscht sich Wahlers. Andererseits sei der Rückhalt im Ort sehr gut: „So gut wie aus jedem Haus ist mindestens einer Mitglied, und bei Aktionen helfen auch Nicht-Mitglieder“, so seine Erfahrung. Deshalb seien zur Feier am Freitag, dem Tag der ersten Generalversammlung vor 20 Jahren, nicht Mitglieder, sondern das ganze Dorf eingeladen. Gefeiert wird laut Wahlers genauso, wie der Verein auch sonst agiert: „Keine großen Reden, nicht lang schnacken, sondern gemeinsam Party machen.“ hey