Ostervesede - Von Hannelore Rutzen. Wie schnell doch ein Jahr vergeht. Schon wieder ist Advent, Weihnachten steht vor der Tür. 230 Landfrauen strömen zur Adventsversammlung in den weihnachtlich geschmückten Saal des Dorfgemeinschaftshauses Ostervesede. Irmtrud Hesse-Stegmann, neben Regina Meyer eine der beiden Vorsitzenden des Landfrauenvereins Rotenburg und Umgebung, liest den Weihnachtsbrief der Chefin des Landfrauenvereins Niedersachsen, Elisabeth Brunkhorst, vor. In dem Schreiben dankt sie den Damen „für ihre Frauenpower“ und ihr großes Engagement. „Wir feiern 100 Jahre Frauenwahlrecht und leben in einer Demokratie.“ Das sei nicht selbstverständlich, sondern müsse gepflegt werden.

Nach der Danksagung wurden ernstere Themen an dem Nachmittag in Ostervesede angesprochen. Landfrau Franziska Berger aus Scheeßel stellte das soziale Projekt zur Unterstützung krebskranker Frauen vor. Die stellen im Mehrgenerationenhaus Waffensen Herzkissen zur Linderung ihres Kummers her. Die Landfrauen aus Rotenburg waren davon sehr ergriffen, sodass sie das Projekt mit einer Spendensammlung in Höhe von 616 Euro unterstützt hatten.

Dann trat Lars Cohrs, der ehemalige NDR-1-Moderator, auf, um die Landfrauen mit „Oha du Fröhliche“ nachdenklich und fröhlich über Weihnachten aufzuklären. In vielen lustigen Geschichten und Gedichten stellte er fest, dass doch plötzlich Weihnachten vor der Tür steht, Geschenke müssen kurz vorher noch besorgt und der Weihnachtswunschzettel wegen ständiger Werbung täglich ergänzt werden. Auf den Weihnachtsmärkten herrsche Trubel oder auch nicht, wie in Nordenham. Drei, nein eigentlich vier Buden waren dort aufgebaut. Jede forderte ihr „Recht“, die angebotenen Produkte auszuprobieren, egal wie es ausginge. Seine ehemalige Kollegin Monika Walden, Moderatorin im Hörfunk und im Fernsehen, brachte einmal Dominosteine vom Weihnachtsmarkt mit, erzählte Cohrs. „Die Halbwertzeit, so wurde festgestellt, dauerte acht bis zwölf Minuten.“ Dann erzählte er die Sache mit dem eingespielten „Lebendigen Adventskalender“. Jede Familie hatte schon ihren „Stammtag“ und nur, wenn jemand wegzöge oder sich scheiden ließe, hätte man vielleicht die Möglichkeit, einmal einen anderen Tag zu erwischen.

Mit seiner markanten Stimme beeindruckte er die Damen und machte es ihnen leichter, den Feiertagen vielleicht etwas gelassener entgegenzusehen. „Was schenkt man Oma zu Weihnachten?“ Klar: Magenbitter. Aber dieses Geschenk fiel jedem ein, der seine Großmutter zu Weihnachten beglücken wollte. Die Flaschen stapelten sich. Oder sollten es doch lieber Schlafanzüge oder Schürzen sein?

Täglich kämen Anrufe beim NDR an, um ein bisschen Geld oder mindestens eine Radioente zu gewinnen. Manche freuen sich, andere müssen ihre Witze oder Neuigkeiten loswerden. Cohrs berichtete von einem markanten Seniorenchor, deren Mitglieder stark und trinkfest schlüpfrige Weihnachtslieder sangen, bis die Polizei kam. Er witzelte über Weihnachtsgeschenke, die aus der „Gräuelkiste“ weitergereicht werden, wie man sich nebenbei als Nikolaus oder Taxifahrer etwas dazuverdienen und böse Überraschungen erleben kann. Zudem las er die Geschichte vom Lametta und dem versilberten Sauerkraut vor. „Naja, Ostern kommt bestimmt“, meinte er. Da komme man schon wieder zusammen und schenkt sich erneut das Falsche oder das Falsche zurück.

Nach dem unterhaltsamen Auftritt von Cohrs nutzte Hesse-Stegmann noch die Gelegenheit, um auf die Frühstücksversammlung am 19. Januar im Sottrumer Gasthaus Röhrs, 10 Uhr, hinzuweisen. Die Kosmetikerin Rebecca Heyer spricht dann zum Thema „Verstimmt oder gut gestimmt – mit Stimme und Ausdruck mehr Eindruck machen“.