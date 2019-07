Offene Türen als Herzensanliegen

Scheeßel - Von Marié Detlefsen. Die Heimat lieben, sich der Welt öffnen, Völkerverständigung leben: Während am Wochenende beim Internationalen Beeke-Festival mehrere hundert Gäste aus vielen verschiedenen Nationen auf dem Scheeßeler Heimathausgelände auftraten, gab es für das Publikum nicht nur zwei abwechslungsreiche, farbenfrohe Bühnenshows zu erleben – die wahren Begegnungen fanden hinter den Kulissen statt. Das jedenfalls meinen die gastgebenden Beekscheepers. Denn eine Besonderheit des Festivals ist, dass die Gäste privat in ortsansässigen Familien untergebracht werden.

So wie im Fall der Mexikaner Amalia Aguirre und Ernesto Méndez. Beide sind Sänger der südamerikanischen Volkstanzgruppe „Compania de Danza Folklórica de la Ciudad de México“. Geleitet wird diese von Aguirre. Gemeinsam verbrachten sie ihre Zeit in Scheeßel bei Kathrin und Goyo Cespedes, welche schon seit mehr als 25 Jahren am Beeke-Festival teilnehmen. „Das ist feste Tradition bei uns“, sagt Kathrin Cespedes. „Jedes Jahr nehmen wir mit Freuden einige Gäste auf. Wir holen uns die ganze Welt ins Haus.“ Ihre Wohnung teilte das Paar sich in den vergangenen Jahren unter anderem schon mit Franzosen, Portugiesen, Venezolanern, Kolumbianern und Spaniern. Mexikanische Gäste nahmen die beiden jetzt sogar schon zum zweiten Mal auf.

Für Amalia Aguirre und Ernesto Méndez ist es das erste Mal in Deutschland. „Die Menschen hier sind alle supernett und zuvorkommend. Wir fühlen uns hier wie Zuhause“, schwärmen sie. Bevor beide ankamen, hätten sie sich die Deutschen eher zurückhaltend vorgestellt, doch nach dem ersten Kontakt, auch mit den anderen europäischen Gruppen, hätten sie sofort gemerkt, wie warmherzig und offen alle seien.

Besonders beeindruckt seien sie von der Strukturiertheit gewesen. „Hier ist alles so organisiert und ordentlich – das ist echt erstaunlich“, wundert sich Aguirre. „Ich liebe meine Heimat Mexiko-Stadt, aber dort ist es eher chaotisch.“ Vor allem das hiesige Pfandflaschensystem werde man in Erinnerung behalten. Gewaltige Unterschiede zu ihrer Kultur sei ihnen aber nicht aufgefallen. „Natürlich ist die Religion in Mexiko eher katholisch orientiert und die Musik sowie Tänze sind unterschiedlich, aber im Große und Ganzen fühlen wir uns hier sehr wohl und heimisch“, erzählt Ernesto Méndez.

Gleich zu Beginn ihres Aufenthaltes stand eine gemeinsame Treckertour rund um Scheeßel auf dem Programm. „Alle waren total begeistert von den vielen Wäldern und der Natur“, blickt Kathrin Cespedes zurück. „Für einige war es ein echtes Erlebnis, eine richtige Kuh zu sehen.“ Am zweiten Tag ging es dann nach Hamburg. Auf dem Plan stand die Besichtigung der Elbphilharmonie, eine Schiffsfahrt sowie ein Streifzug durch St. Pauli. Es sei interessant gewesen, mal eine so große deutsche Stadt zu erleben, bemerkt Méndez. Das Beste sei aber der Aufenthalt in den Gastfamilien. „Wir wurden so freundlich aufgenommen, das ist wirklich toll. Nicht jeder öffnet einfach selbstverständlich seine Türen für fremde Gäste“, sagt der Mexikaner. Doch es gibt einen Kritikpunkt, der anscheinend nicht nur die Deutschen aufregt: die Unpünktlichkeit der Bahn. Auf ihren Weg nach Hamburg nämlich habe ihr Zug mehr eine Stunde Verspätung gehabt.

Und die Verständigung innerhalb der Familie? Die lief laut Cespedes einwandfrei, da sie selbst fließend Spanisch sprechen würde. „Mein Mann kommt aus Bolivien. Deshalb kenne ich auch die Kultur so gut.“

Ein Moment, der ihr immer in Erinnerung bleiben werde: Als Ernesto Méndez auf einem Plakat in der Wohnung die Folkloregruppe erkannt habe, in der Goyo Cespedes vor Jahren selbst Mitglied war. „Es war unglaublich, dass er die Gruppe tatsächlich kannte.“