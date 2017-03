Objektkunst und Gemaltes aus Frauenhand

Scheeßel - „Bronze trifft Farbe“ – unter diesem Titel zeigt das Kunstgewerbehaus auf dem Scheeßeler Meyerhof, seit vielen Jahren schon mit ständig wechselnden Werkschauen ein Forum für Gegenwartskunst, ab dem 1. April in einer Gemeinschaftsausstellung Skulpturen und Bilder der beiden Künstlerinnen Elke Bührmann und Toby Wichmann. Das Experiment mit Formen und Farben ist das gemeinsame künstlerische Thema.

Marmormehl, Sumpfkalk, Beizen, Bitmen und Rost – das sind Materialien, derer sich Elke Bührmann vorzugsweise bedient und die ihre Kreativität herausfordern. So lässt sich die Bremerin nicht nur von Materialien wie Ästen und Metallteilen inspirieren, Bührmann verwendet sie auch für ihre Collagen. Durchschnittlich arbeitet sie zehn Stunden an ihren zumeist großformatigen Werken. Farblich orientiert sich die Künstlerin an Erdtönen sowie an kontrastreicher Schwarz-Weiß-Farbgebung. „Grelle Töne wie Rot mag ich nicht so gerne“, erklärt sie.

Seit 2012 ist Elke Bührmann freischaffend. Seitdem bietet sie in ihrem Atelier auch Malseminare für Erwachsene an. Gelernt hat sie ihr Handwerk aber nie. Zwar habe sie sich schon von Kindesbeinen an für Kunst interessiert. „Aber wir waren zu Hause sechs Kinder, da war ein Studium nicht drin“, erklärt sie. Seit 20 Jahren feilt sie somit autodidaktisch an ihren Maltechniken.

Die Achimerin Toby Wichmann hat den Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit von der Malerei auf das Modellieren von Skulpturen verlegt. „Ihre Bronze-Figuren zeugen von Lebensfreude, rufen dazu auf, weiterzugehen und sich nicht hängen zu lassen“, heißt es in einer Mitteilung dazu. Stets mit von der Partie seien liebenswerte Damen mit runden Popos, Könige mit knubbeligen Nasen und wilde Mini-Mädchen.

Die Vernissage zur Ausstelllung „Bronze trifft Farbe“ ist am Sonnabend, 1. April, um 17 Uhr auf der Meyerhofdiele. Die freischaffenden Künstlerinnen werden anwesend sein und freuen sich auf anregende Gespräche mit den Besuchern. Einführende Worte spricht Maren Knüppel, musikalisch wird die Veranstaltung von Freddy Schmidt und seinen Schulmusikanten begleitet. Die Werkschau ist danach bei freiem Eintritt bis zum 23. April immer sonnabends, sonntags und feiertags von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Weitere Informationen gibt‘s im Internet. - lw

