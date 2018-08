Scheeßeler Ausgabestelle der Tafel sammelt haltbare Lebensmittel für Bedürftige

Scheeßel - Einkaufen, um einen Teil der Lebensmittel am Ausgang gleich wieder abzugeben – dieses System heißt „Kauf 2, nimm 1“ und ist eine Aktion der Tafeln. Auch die Scheeßeler Ausgabestelle hatte eine Woche lang in einem Supermarkt dazu aufgerufen, nicht verderbliche Lebensmittel zu spenden. In den Kernzeiten informierten je zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen die Einkäufer über den Sinn und Zweck – und sammelten so mehr als 50 Klappboxen voller Reis, Tee, Zucker und Nudeln, aber auch Hygieneartikel.

„Sogar einige Pfund Kaffee waren dabei“, freut sich Inge Detjen, die zum Abschluss der Aktion den Stand im Vahlder Weg betreute. „Einfach toll, dass die Scheeßeler Bevölkerung das so mitträgt“, kommentierte Tafel-Vorsitzender Günther Saxer das Ergebnis, das zu dem seinem Bekunden nach derzeit zufriedenstellenden Angebot an frischen Lebensmitteln auch solche hinzufügt, die sonst so gut wie nie in den Regalen der Ausgabestelle am Bahnhof landen.

Dabei sei die Betreuung des Standes, an dem die Flyer mit der Liste benötigter Artikel verteilt werden, das A und O: „In Fintel und Lauenbrück haben wir keine ehrenamtlichen Betreuer gefunden, dort ist das Spendenaufkommen wesentlich geringer“, berichtet Saxer.

Das haben auch Detjen und ihre Mitstreiterin Doris Braentel festgestellt, die gerade Standdienst leisteten: „Man muss die Menschen ansprechen, ins Gespräch kommen“, hat Braentel festgestellt. „Viele überlegen es sich und kommen am Ende ihres Einkaufs mit Naturalien oder einer Geldspende zurück.“ Auch wenn die Reaktionen überwiegend positiv seien, gäbe es auch negative Rückmeldungen: „Einige wollen wissen, warum wir den Politikern ihren Job abnehmen“, so Braentel.

Auch nach der Aktion sind Spenden willkommen

Zu denen, die einige Päckchen Haltbares, in diesem Fall Haferflocken, vorbeibrachten, gehört Marlies Endler: „Ich freue mich, wenn ich anderen eine Freude bereiten kann – die Welt ein wenig besser zu machen, liegt mir am Herzen“, so die Begründung für die spontane Unterstützung. Sie erkundigt sich, wo sie in Zukunft weitere Lebensmittel abgeben kann: „Wo sitzt ihr überhaupt?“ Demnächst will sie Überschüssiges aus dem eigenen Haushalt zur Ausgabestelle am Bahnhof bringen.

Und es gibt noch mehr Beispiele, über die Saxer & Co. sich freuen: „Vor ein paar Tagen hatten wir schon abgebaut“, so der Ruheständler, „da kamen Frauen mit ihren Warenspenden sogar hinter unserem Auto hergelaufen.“

