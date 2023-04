Noch gibt es freie Bauplätze in Westervesede

Von: Judith Tausendfreund

Es herrscht schon ein wenig Baustellenatmosphäre – Neubauten sind hier aber bislang kaum zu entdecken. © tausendfreund

Baugrund ist begehrt - eigentlich. Doch in Westervesede scheint das nicht zu gelten. Eine Suche nach den Ursachen.

Westervesede – Vor zwei Jahren begann die Vergabe der Baugrundstücke, die im Baugebiet Bargfelde erschlossen wurde. 41 Interessenten gab es damals, aber nur 17 Grundstücke konnten im ersten Anlauf angeboten werden. Die Nachfrage war groß. Ein zweiter Bauabschnitt in Sachen Erschließung wurde damals direkt mit eingeplant. Doch inzwischen sieht die Nachfrage nach Baugrundstücken ganz anders aus als noch vor wenigen Jahren. Diese Situation gibt es nicht nur, aber eben auch in Westervesede.

Ortsbürgermeister Ralf Jürges bedauert rückblickend, dass sich die Planungen rund um das Neubaugebiet damals in die Länge zogen. Im Vorfeld hatte es Probleme mit dem zulässigen Emissionsgrenzwert gegeben, auch dadurch hatte es Verzögerungen gegeben. Die notwendigen politischen Diskussionen hatten ebenfalls Zeit gekostet. „Wenn die ganze Sache fünf Jahre früher fertig gewesen wäre, dann wären die Grundstücke sicher alle verkauft worden“, schätzt er heute.

In der Tat waren die langen Jahre mit den mehr als günstigen Bauzinsen für viele potenzielle Käufer attraktiv. Inzwischen ist die Situation auf dem Markt eine andere: Die hohen Bauzinsen haben die Nachfrage einbrechen lassen.

Vermarktet wird das Gebiet von der Gemeinde Scheeßel, Doreen Rönckendorf vom Fachbereich Finanzen zeigt sich allerdings zufrieden mit dem Verlauf. Begonnen wurde der Mitte des letzten Jahres. „Die Liste der Interessenten war anfangs wirklich sehr lang, allerdings konnte sich da auch wirklich jeder eintragen lassen“, berichtet sie. Erst später seien die Verkaufsbedingungen im Einzelnen vom Rat festgelegt worden, die geplante und auch gewünschte Eigenentwicklung des Gebiets wurde genauer formuliert.

In der Gemeinde Scheeßel sind die Vergabe-Kriterien streng

Beispielsweise müssen potenzielle Käufer in Westervesede aufgewachsen sein und mindestens seit fünf Jahren dort leben. Auch werden die Grundstücke nur an Käufer veräußert, die dort selber einziehen wollen. Der Bau von reinen Vermietungsobjekten ist demnach nicht gewollt. „Das wird auch beobachtet und andernfalls mit einer Vertragsstrafe belegt“, so die Gemeindekämmerin. Die Erwerber eines Grundstücks müssen in einem Zeitraum von vier Jahren ab Beginn des Kaufvertrags bauen.

Das Baugebiet Bargfelde ist zumindest schon passend ausgeschildert. © -

Diese Details seien es, die dazu geführt hätten, dass der ursprüngliche Kreis der Interessenten schnell kleiner geworden sei. „Es hatten sich anfangs auch viele Scheeßeler eingetragen, weil es in Scheeßel kein entsprechendes Angebot gab“, sagt Rönckendorf rückblickend. Nach und nach sei diesen Interessenten dann klar geworden, dass es in diesem Fall einfach nicht passt. Der Preis von 96 Euro pro Quadratmeter hat zudem einige potenzielle Käufer abgeschreckt. „Viele hatten den Preis geringer eingeschätzt“, vermutet Rönckendorf. Die Gemeinde habe den Preis so festlegen müssen, auch weil sie in Vorleistung gegangen ist und die Kosten hoch waren. Zu diesen spezifischen Hürden, mit denen die Interessenten in Westervesede konfrontiert sind, kommen Probleme, die aktuell die gesamte Branche beschäftigt. Die Bauzinsen sind hoch, viele Baumaterialien sind nur mit sehr langen Wartezeiten und entsprechenden Lieferschwierigkeiten zu erhalten. Auch das erschwert den Verkauf von Baugrundstücken.

Aktuell sind vier Kaufverträge abgeschlossen worden. „Interessanterweise sind es zwei Parteien, die vorher auf keiner Liste standen“, kennt die Kämmerin ein weiteres Detail. Durch persönliche Kontakte hatten diese Interessenten von der Möglichkeit, hier zu bauen, erfahren. Rönckendorf begrüßt den langsamen Verkauf. „Das Gebiet soll sich ja in insgesamt zehn Jahren entwickeln, wenn jetzt alle auf einmal kaufen, dann funktioniert der Plan nicht“, erklärt sie. Dabei solle der dörfliche Charakter erhalten bleiben. Daher sei eine zu schnelle Entwicklung nicht gewünscht. Erwünscht sind allerdings trotz allem immer noch Kaufinteressenten, die die gemeindeeigenen Kriterien erfüllen können und ein Grundstück erwerben möchten – die dürfen sich bei Interesse gerne an den Ortsbürgermeister oder direkt an die Gemeindeverwaltung in Scheeßel wenden.