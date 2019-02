Westeresch - Schon die Feuerkörbe an der Landstraße verrieten es: Im Westerescher Hof zelebrierten die Rotarier vom Club Wümmeland ihr Kulturformat „Feuer und Flamme“. Und das birgt immer mal wieder Überraschungen. Nach einer eher melancholischen zehnten Auflage mit einem durchgehenden Act war Organisator Georg Trauernicht wieder zum bewährten Variété-Konzept zurückgekehrt. Vor ausverkauftem Haus, darunter sogar Gäste aus Dänemark, sollte es wieder einen Funkenflug ganz unterschiedlicher Beiträge geben.

Dabei schlummern sogar in nächster Nähe Talente. Bereits zum zweiten Mal gab „Nachbar“ Reinhard Wahlers den Opener. Seine Bäckereigeschichte von der Vorbestellung eines Brötchens von morgen zum Preis von gestern war schon von Horst Evers und Jürgen von der Lippe erzählt worden - allerdings noch nie auf Platt. Mit viel Lokalkolorit und fast ebenso trockenem Humor stieg er verbal in die „Niederungen von de Wümm“ und schuf im mit 200 Zuschauern gefüllten Saal die Grundlage für einen amüsanten Abend. Zuvor hatte Gastgeber Trauernicht, selbst versierter Pianist, die Gäste mit Geigenbegleitung musikalisch an den schwarzen und weißen Tasten begrüßt.

Ebenfalls eine kurze Anfahrt hatte der Hellweger Saxofonist Edwin Bohlmann. Mit seinem Quartett Temperano - in klassischer Besetzung mit Piano (Carlos Montoya), Bass (Günther Späth) und Schlagzeug (Toni Danner) - brachte er lateinamerikanische und Jazz-Standards auf die Bühne. Bei dem um Querflöte, Sopran- und Tenorsax zentrierten Spiel schufen seine Begleiter weit mehr als ein nur solides Fundament, sondern setzten mit raffinierten Soli Akzente. Ein wenig schade, dass diese vom Publikum nicht wie in diesem Genre üblich durch Applaus goutiert wurden.

Ebenso schräg wie skurril ging es nach der Pause mit Nito Torres weiter. Mal Singer-Songwriter, mal Comedian, verarbeitete der Entertainer zur eigenen Gitarrenbegleitung und zum wohligen Gruseln des Publikums die Kotzattacken der Tochter. Den Vogel schoss Maladée vom Kiez ab: Was als großer Show-Auftritt einer Grande Dame mit eindrucksvoller Stimme, Erscheinung und französischem Akzent begann, sollte sich zu Slapstick pur entwickeln. Der Handyanruf des Gatten bringt den glamourösen Auftritt der selbst ernannten französischen Diva aus dem Konzept; Zuschauer Dierk Westphal aus der ersten Reihe musste Halt geben - und das auch ganz handfest. Im allgemeinen Gelächter schwang sicherlich auch Erleichterung mit, nicht selbst unfreiwillig auf der Bühne gelandet zu sein. Westphal meisterte seine Ad-Hoc-Rolle bravourös stoisch. Er sollte nicht das einzige „Bühnenopfer“ des Vamps bleiben, deren charmant französischer Akzent immer wieder in herrlich ordinäres Pott-Slang kippte.

Am Ende hatten gleich vier Zuschauer die selbst ernannte Diva gestemmt - und die Organisatoren eine erfolgreiche Neuauflage nach klassischem Nummernreue-Konzept für einen unterhaltsamen Abend - oder, wie aus dem bestens amüsierten Publikum zu hören war: „Lustig ist auch mal wieder ganz schön!“ hey

Fotos auf

www.kreiszeitung.de