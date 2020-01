„Nicht für ‘nen Appel und ‘nen Ei“

Scheeßel – Immer mehr Zuschauer, immer mehr Bands, immer größere Namen. Das Heimatfestival, das am 30. Mai im Scheeßeler Industriegebiet in die siebte Runde geht, schreibt Erfolgsgeschichte. Wir unterhielten uns mit Booker Florian Hastedt über Bands, Buchungen und das „Wohnzimmer“.

Herr Hastedt, das Heimatfestival ist 2014 mit der Prämisse angetreten, aufstrebenden Bands aus der Region eine Plattform zu bieten. Namen wie Jaya the cat (Niederlande), The Real McKenzies (Kanada) oder dieses Jahr Oferta Especial (Spanien) lesen sich jedoch international. Zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab?

Eher eine Belohnung für unsere Helfer. Sie bringen immer mal wieder Wünsche ein. Und manchmal hat man die Möglichkeit, einen Traum zu erfüllen – dann sagen wir nicht Nein. Schließlich arbeitet unser Team das ganze Jahr ehrenamtlich daran. Dieses Jahr haben wir da noch etwas Krasses in der Hinterhand. Wir finden es auch nicht schlimm, überregionale oder internationale Headliner zu haben. Es ist ja so, dass wir nach wie vor vieles regional halten – an Künstlern, aber auch Drumherum. Der Großteil kommt noch immer aus der Region oder Norddeutschland. Allerdings kommen wir stark an unsere Grenzen. Nach sieben Jahren schafft man das kaum, ohne sich zu wiederholen, und das wollen wir verhindern. Es gibt vielleicht 30 Bands, die als Headliner infrage kommen. Viele hatten wir schon zu Gast oder sie sind für uns nicht bezahlbar, manche machen eine Pause oder schreiben an einem neuen Album, ohne Liveshows zu spielen oder dürfen wegen des Gebietsschutzes beim Hurricane oder anderen Festivals hier nicht auftreten.

Sie sind selbst ja seit einigen Jahren beruflich in der Konzertszene unterwegs. Erleichtert das die Verpflichtung von Künstlern oder ist es durch die steigenden Preise und das Entstehen immer mehr kleinerer Festivals schwieriger geworden?

Ich kenne viele Leute und Bands – das erleichtert definitiv einiges. Ein Line-Up, wie wir es letztes Jahr hatten, kann man als kleines Festival eigentlich so gar nicht bringen. Man muss ja auch bedenken, dass wir keinerlei Fördergelder bekommen, wir machen alles komplett allein. Auch was dieses Jahr noch kommt, geht nur, weil man die Leute kennt. Das heißt aber nicht, dass die bei uns für „nen Appel und nen Ei“ spielen. Das merken wir dieses Jahr finanziell extrem und mussten deshalb leider zwei Euro mehr nehmen – aber dennoch gab es die erste Preisstufe für 15 Euro, was ehrlich gesagt viel zu günstig ist.

Zum Thema Finanzierung, noch dazu eines immer größeren Programms mit zwei Bühnen: Wäre eine weitere Vergrößerung nicht der einzig logische Schritt?

Bei uns geht alles in kleinen Schritten. Dass wir im letzten Jahr von 1 000 auf 1 200 Zuschauer gewachsen sind, war nicht von Anfang an geplant, sondern hat sich eher daraus ergeben, dass die Tickets im Vorverkauf schon sehr früh knapp wurden. Wir wollen nicht auf Teufel komm raus größer werden. Die große Zahl der Bands hat sich ja auch aus der zweiten Bühne ergeben.

Apropos: Wie ist das „Wohnzimmer“ angenommen worden, gibt es eine Wiederholung?

Extrem gut. Viele Künstler haben sich gefreut, auch mit akustischer Musik auf einem Festival dabei sein zu können. Obwohl dort nicht so bekannte Namen gespielt haben, sind die Leute auch dort hingegangen. Letztes Jahr war ein Testballon, dieses Jahr geht es uns darum, das Konzept optimieren, zum Beispiel, damit der Soundcheck auf der großen Bühne nicht im „Wohnzimmer“ stört.

Für die große Bühne steht das Line-Up, für die kleine suchen Sie über Ihre Website und in den sozialen Medien noch Künstler. Was muss man mitbringen, um sich für einen Auftritt dort zu bewerben?

Von der Richtung her sind wir nicht festgelegt – ob der- oder diejenige jetzt ganz ruhige Musik macht oder akustischen Punk oder nur sein Cello mitbringt. Wichtig ist uns, dass die Person ihre eigene Musik macht und die Lust, da zu spielen. Was, ist egal. Worauf wir achten, ist, dass die Künstler von hier kommen, aus dem Landkreis Rotenburg oder Verden oder einen Bezug hierher haben. Man braucht auch kein Youtube-Video zu haben; letztes Jahr hat sich auch jemand mit einer Handyaufnahme beworben. Wir hören uns alles an. Schön wäre, wenn sich auch Künstlerinnen bewerben – bisher gab es noch nicht eine weibliche Bewerbung, was sehr schade ist.

KARTENVERKAUF

Zur Person

Florian Hastedt wuchs in Jeersdorf auf und ist Mitbegründer des Heimat Festivals. Nach der Realschule in Scheeßel absolvierte er sein Abitur an der Berufsschule in Rotenburg, ehe er in Bremen eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation abschloß. Nach mehreren Jobs auf Festivals wie dem Lollapalooza, Melt!, Deichbrand oder Feel Festival machte er seine Leidenschaft zum Beruf und fing bei einer Berliner Booking-Agentur an, für die er seit einiger Zeit Konzerte für verschiedene Künstler von 100 bis 12 000 Besucher in ganz Deutschland organisiert.